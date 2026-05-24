O apresentador Luciano Huck usou as redes sociais para se defender das críticas recebidas por sua fala sobre o Bolsa Família. Para ele, os programas sociais precisam ser melhorados e sua fala foi tirada de contexto.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele disse que a fala foi tirada de contexto (um corte) e que foi feita em evento privado, que nada tinha a ver com sua vida pessoal, a TV Globo ou o Domingão (programa que comanda aos domingos na TV).

Luciano Huck se pronuncia

A CAIXA iniciou na segunda-feira (18), o pagamento do programa Bolsa Família referente ao mês de maio. As famílias que recebem seu benefício pelo CAIXA Tem podem movimentar os recursos pelo App.

O pagamento do benefício é realizado de acordo com o calendário, relacionado ao Número de Identificação Social – NIS. Ao todo, cerca de 19,1 milhões de famílias recebem o Bolsa Família.

Leia Mais notícias do Brasil