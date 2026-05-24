O Corinthians venceu o Atlético Mineiro na noite deste domingo e se afastou da zona de rebaixamento do campeonato brasileiro. O gol do timão foi marcado pelo marroquino Labyad.
O único gol da partida saiu nos minutos finais e foi muito bonito. Labyad recebe o cruzamento na grande área e fuzilou de perna esquerda sem chances para o goleiro.
Corinthians sobe na tabela
O Timão vai a 21 pontos e se afasta do Santos, primeiro time na zona de rebaixamento. O alvinegro ainda tem mais um jogo no Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo. No sábado, o time vai a Porto Alegre encarar o Grêmio, que também pena na parte de baixo da tabela.
