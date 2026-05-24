A Prefeitura de Americana executa esta segunda-feira (25), substituição da tubulação na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no cruzamento com a Rua do Eletricista, no Jardim Werner Plaas, ao lado do Americana Shopping.

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Obra de troca da galeria pluvial e a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) informa que o trecho ficará parcialmente interditado – uma faixa – para o tráfego de veículos a partir das 7h.

“A intervenção é necessária para o reparo da estrutura. A nova tubulação permitirá a melhoria no escoamento das águas pluviais naquela região”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Veja período na av Nossa Senhora de Fátima

De acordo com a Sosu, a substituição da tubulação abrangerá uma extensão aproximada de três metros. A previsão é de que o serviço seja concluído até as 16h de terça-feira (26).

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