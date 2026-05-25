O vereador Renan de Angelo protocolou o Requerimento nº 556/2026 na Câmara Municipal de Americana solicitando informações detalhadas sobre as ações de vacinação contra a COVID-19 realizadas no município.

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O documento busca esclarecer dados relacionados à cobertura vacinal, quantidade de doses aplicadas, disponibilidade de imunizantes, campanhas de conscientização e estratégias adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde para ampliar a adesão da população à vacinação.

Entre os pontos abordados no requerimento estão informações sobre os grupos prioritários aptos a receber doses de reforço, vacinação domiciliar para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, índices de recusa vacinal, ações voltadas às crianças e adolescentes e a existência de mutirões ou campanhas especiais de imunização.

O parlamentar também questiona o monitoramento epidemiológico realizado pelo município em relação à COVID-19, incluindo números de casos, internações e óbitos registrados nos últimos 12 meses.

A iniciativa acompanha o cenário atual das campanhas de vacinação desenvolvidas em Americana. Recentemente, a Prefeitura promoveu ações de atualização vacinal em escolas municipais e estaduais, incluindo a aplicação da vacina contra a COVID-19 para crianças e adolescentes.

Além disso, o município também realizou campanhas de reforço vacinal voltadas aos profissionais da saúde e ações integradas de multivacinação nas Unidades Básicas de Saúde.

Fala Renan

“A vacinação continua sendo uma das principais ferramentas de prevenção contra complicações e internações causadas pela COVID-19. É fundamental garantir transparência nas informações, fortalecer as campanhas de conscientização e ampliar o acesso da população à imunização, especialmente entre os grupos mais vulneráveis”, destacou o vereador Renan de Angelo.

Na justificativa do requerimento, o parlamentar ressalta que o acompanhamento das políticas públicas de imunização é essencial para fortalecer as ações preventivas e assegurar proteção contínua à população.

O requerimento também solicita informações sobre investimentos realizados na estrutura municipal de imunização e possíveis estratégias integradas com escolas, instituições e empresas para incentivo à vacinação.

A iniciativa será encaminhada ao Poder Executivo Municipal, que deverá prestar os esclarecimentos solicitados após apreciação e aprovação em plenário.

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