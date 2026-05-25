Inscritos aprenderão a fazer duas receitas tradicionais – bolinho de mandioca e dadinho de tapioca com geleia
A Prefeitura de Hortolândia promoverá, em junho, a oficina culinária gratuita “Sabores Juninos: receitas com ingredientes tradicionais”. Os participantes aprenderão a fazer duas receitas saborosas, utilizando ingredientes tradicionais de festas juninas. São elas: bolinho de mandioca e dadinho de tapioca com geleia.
As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas, até o dia 29 deste mês ou enquanto houver vagas, por meio do Portal Hortolândia Fácil. A iniciativa é da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, por meio do CREAN (Centro de Referência em Educação Alimentar e Nutricional), mais conhecido como Cozinha Escola da Prefeitura, localizada no Jd. Novo Ângulo.
Poderão se inscrever moradores de Hortolândia, a partir de 16 anos de idade. Há 25 vagas disponíveis. A aula acontecerá, no período da manhã, na primeira quarta-feira de junho (03/06), na Cozinha Escola, localizada na Av. Osvaldo de Souza, 325, no Jd. Novo Ângulo.
Para entrar no sistema de inscrições é necessário estar logado no Portal “gov.br“. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (19) 3845-6630 ou (19) 99976-6799 para orientações.
Veja abaixo o passo a passo para se inscrever:
1. Clicar no link https://facil.hortolandia.sp.gov.br/login
2. Entrar com gov.br
3. Preencher os dados pessoais solicitados
4. Clicar em serviços 156
5. Selecionar a opção “Cozinha Escola Comunitária – Curso de Culinária e Alimentação Saudável”, Sub Serviço “CREAN Unidade Novo Ângulo”
6. Ler os critérios dos cursos
7. Preencher na descrição o nome do curso que deseja se inscrever, especificar o objetivo do curso, exemplo: empreender, aprimorar alimentação ou qualificar-se para o mercado de trabalho
8. Levar RG ou CNH e comprovante de endereço para verificação no dia do curso
9. Acompanhar o processo de inscrição no sistema, pois se tiver alguma pendência será enviada devolutiva por meio do sistema
10. O sistema enviará SMS e/ou e-mail quando houver retorno com informações ou solicitações, caso haja alguma pendência.
SERVIÇO:
Oficina culinária: “Sabores Juninos: receitas com ingredientes tradicionais” (4h)
Data: quarta-feira (03/06)
Hora: das 8h às 12h
Local: CREAN/Cozinha Escola, Av. Osvaldo de Souza, 325, Jd. Novo Ângulo
Inscrições: até o dia 29/05/2026 ou enquanto houver vagas
Link para inscrições: https://facil.hortolandia.sp.gov.br/login