A Raízen acaba de abrir as inscrições para mais de 100 vagas de estágio na campanha Talentos Raízen 2026. O programa foi criado para quem busca aprendizado prático e desenvolvimento contínuo em um ambiente de desafios e colaboração. Os interessados podem se candidatar até o dia 21 de junho, por meio deste link.

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Há vagas de estágio disponíveis para as seguintes cidades: Araçatuba-SP, Araucária-PR, Barueri-SP, Belém-PA, Belo Horizonte-MG, Betim-MG, Bocaina-SP, Caxias-RJ, Confins-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Guariba-SP, Itaituba-PA, Jequié-BA, Lagoa Santa-MG, Manaus-AM, Maringá-PR, Morro Agudo-SP, Natal-RN, Palmas-TO, Paulínia-SP, Piracicaba-SP, Ribeirão Preto-SP, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA, São Francisco do Conde-BA, São Luís-MA, São Paulo-SP, Uberlândia-MG, Valparaíso-SP.

O candidato poderá se inscrever em diferentes áreas como Finanças, Saúde e Meio Ambiente (SSMA), Suprimentos, Lubrificantes, Comercial (Varejo, B2B), Operações, Pricing, Trading, Abastecimento, Transportes, Engenharia, TI, Marketing, Sustentabilidade, Auditoria, Planejamento, Operações e Manutenção Industrial.

Os pré-requisitos para concorrer às vagas do programa de estágio são: ser estudante do ensino superior (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura); ter previsão de conclusão da graduação entre julho de 2027 e julho de 2028; ter disponibilidade para estagiar 6h por dia (dentro do horário comercial).

Entre os benefícios oferecidos aos estagiários estão bolsa-auxílio mensal de R$ 2 mil; auxílio-transporte de R$ 194 ou fretado (valor varia de acordo com a localidade da vaga); plano de saúde e odontológico; seguro de vida; Wellhub; vale-refeição ou refeitório no local; e Trilha de Desenvolvimento. Caso aprovada, a pessoa poderá iniciar na empresa entre julho e agosto de 2026.

“O Talentos Raízen 2026 é para quem gosta de desafios, trabalha bem em equipe e sabe se adaptar rápido quando as coisas mudam. Buscamos pessoas resilientes, que simplificam problemas e veem cada obstáculo como uma chance de aprender e crescer”, afirma Beto Griner, vice-presidente de Gente da Raízen.

Serviço:

Programa Talentos Raízen 2026

Número de vagas: mais de 100 vagas de estágios.

Inscrições: até 21 de junho de 2026, pelo site

Sobre a Raízen

A Raízen, joint venture entre a Cosan e a Shell, atua na produção, logística de distribuição e comercialização de combustíveis e açúcar. Como licenciada da marca Shell, atua na distribuição de combustíveis, lubrificantes e outras especialidades no Brasil, além de operações de refino na Argentina e distribuição de derivados de combustíveis e lubrificantes na Argentina e no Paraguai, com uma rede de mais de 8 mil postos revendedores nos três países. A empresa possui mais de 35 mil colaboradores, 26 usinas e mais de 70 bases de distribuição de combustíveis no Brasil, além de presença em portos e aeroportos.

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