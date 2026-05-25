Inscritos aprenderão a fazer duas receitas tradicionais – bolinho de mandioca e dadinho de tapioca com geleia

A Prefeitura de Hortolândia promoverá, em junho, a oficina culinária gratuita “Sabores Juninos: receitas com ingredientes tradicionais”. Os participantes aprenderão a fazer duas receitas saborosas, utilizando ingredientes tradicionais de festas juninas. São elas: bolinho de mandioca e dadinho de tapioca com geleia.

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As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas, até o dia 29 deste mês ou enquanto houver vagas, por meio do Portal Hortolândia Fácil. A iniciativa é da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, por meio do CREAN (Centro de Referência em Educação Alimentar e Nutricional), mais conhecido como Cozinha Escola da Prefeitura, localizada no Jd. Novo Ângulo.

Poderão se inscrever moradores de Hortolândia, a partir de 16 anos de idade. Há 25 vagas disponíveis. A aula acontecerá, no período da manhã, na primeira quarta-feira de junho (03/06), na Cozinha Escola, localizada na Av. Osvaldo de Souza, 325, no Jd. Novo Ângulo.

Para entrar no sistema de inscrições é necessário estar logado no Portal “gov.br“. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (19) 3845-6630 ou (19) 99976-6799 para orientações.

Veja abaixo o passo a passo para se inscrever:

1. Clicar no link https://facil.hortolandia.sp.gov.br/login

2. Entrar com gov.br

3. Preencher os dados pessoais solicitados

4. Clicar em serviços 156

5. Selecionar a opção “Cozinha Escola Comunitária – Curso de Culinária e Alimentação Saudável”, Sub Serviço “CREAN Unidade Novo Ângulo”

6. Ler os critérios dos cursos

7. Preencher na descrição o nome do curso que deseja se inscrever, especificar o objetivo do curso, exemplo: empreender, aprimorar alimentação ou qualificar-se para o mercado de trabalho

8. Levar RG ou CNH e comprovante de endereço para verificação no dia do curso

9. Acompanhar o processo de inscrição no sistema, pois se tiver alguma pendência será enviada devolutiva por meio do sistema

10. O sistema enviará SMS e/ou e-mail quando houver retorno com informações ou solicitações, caso haja alguma pendência.

SERVIÇO:

Oficina culinária: “Sabores Juninos: receitas com ingredientes tradicionais” (4h)

Data: quarta-feira (03/06)

Hora: das 8h às 12h

Local: CREAN/Cozinha Escola, Av. Osvaldo de Souza, 325, Jd. Novo Ângulo

Inscrições: até o dia 29/05/2026 ou enquanto houver vagas

Link para inscrições: https://facil.hortolandia.sp.gov.br/login