Um homem de 26 anos morreu este domingo em um apartamento do condomínio Alabama em Americana. O condomínio fica na saída para Nova Odessa. Em nota, o condomínio informou os moradores que o caso foi registrado por volta das 13h.

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“Uma amiga de um morador compareceu ao condomínio solicitando apoio para verificar a situação do apartamento, após não conseguir contato pelo interfone”. A equipe de ronda do condomínio foi até o apartamento mas também não obteve resposta do lado de dentro.

Com a preocupação apresentada pela visitante e do receio de que pudesse ter ocorrido alguma situação grave, foi solicitado o apoio da Guarda Municipal. Por volta das 14h, a Guarda Municipal chegou ao condomínio e, acompanhada da amiga do morador, dirigiu-se até o apartamento, que se encontrava aberto, onde foi constatado o óbito do homem.

Na sequência, foram acionadas a Perícia Técnica e a Polícia Civil para os procedimentos necessários. A Guarda Municipal permaneceu no local até a chegada da funerária, responsável pela remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Americana. A ocorrência finalizou as 17h.

Adm do Condomínio lamentou morte do homem

A Administração do Condomínio lamenta profundamente o ocorrido e prestam solidariedade aos familiares e amigos neste momento difícil.