Ocorrências registradas pela Polícia Militar entre domingo (24) e esta segunda-feira (25) resultaram em prisões por tráfico de drogas, agressão contra mulher e furto de fios de cobre

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou três ocorrências de destaque entre domingo (24) e a madrugada desta segunda-feira (25) nas cidades de Sumaré e Hortolândia. As ações resultaram na prisão de quatro pessoas por crimes de tráfico de drogas, violência doméstica e furto a estabelecimento comercial.

A primeira ocorrência aconteceu na noite de domingo (24), no Jardim Santiago, em Sumaré. Após denúncias de moradores sobre a prática de tráfico de drogas nas proximidades de uma escola estadual, equipes da Polícia Militar intensificaram o patrulhamento pela região e abordaram um casal suspeito.

Casal preso traficando

Segundo a PM, a mulher, de 31 anos, confessou que auxiliava o companheiro na venda de entorpecentes e indicou o local onde as drogas estavam escondidas. Com ela foram encontrados R$ 22 em dinheiro. Já com o homem, de 24 anos, os policiais localizaram R$ 100 em espécie.

Durante as buscas, foram apreendidos eppendorfs de cocaína, porções de maconha, “dry” e comprimidos de êxtase. O casal foi conduzido ao Plantão Policial de Sumaré e permaneceu preso à disposição da Justiça. Ao todo, a ocorrência resultou na apreensão de R$ 122, 44 gramas de maconha, 16 gramas de cocaína, 6 gramas de êxtase e 4 gramas de “dry”.

Amor (e violência) sem idade

Ainda na noite de domingo, em Hortolândia, um homem de 28 anos foi preso por violência doméstica no Parque Ortolândia. A vítima, de 60 anos, relatou aos policiais que o companheiro ficou agressivo após o uso de drogas, passando a ameaçá-la com uma faca e desferindo um soco em seu rosto.

Durante a abordagem, o suspeito resistiu à ação policial, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Sumaré, onde permaneceu preso por violência doméstica.

Tentou furtar comércio

Já na madrugada desta segunda-feira (25), um homem de 41 anos foi preso após tentativa de furto a um estabelecimento comercial na região central de Sumaré. Durante patrulhamento, policiais foram informados sobre um indivíduo caminhando sobre telhados na Rua Dom Barreto.

No local, os agentes encontraram o suspeito caído após despencar do telhado, cercado por telhas quebradas. Próximo a ele havia uma bolsa contendo ferramentas utilizadas na ação criminosa, entre elas um facão, uma tesoura de jardinagem e um alicate.

Durante a averiguação, os policiais localizaram ainda cerca de 5,9 quilos de fios elétricos de cobre furtados, avaliados em aproximadamente R$ 1 mil. O homem foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.