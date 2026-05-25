DAE Americana agilizou 403 consertos de vazamentos em 8 dias

O Departamento de Água e Esgoto avança com a Operação Perda Mínima e realizou média de 50 reparos por dia no período

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 403 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade, entre os dias 13 e 20 de maio. O número significa uma média de 50 aproximadamente consertos por dia. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de redução de perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Durante esses oito dias, foram feitos 125 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 115 em passeios (VAP) e 163 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 403 atendimentos concluídos.

Equipes

As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Balneário Salto Grande, Boa Vista, Centro, Cidade Jardim, Colina, Cordenonsi, Distrito Industrial Abdo Najar, Frezzarin, Jardim Alvorada, Jardim América, Jardim Bertoni, Jardim Boer, Jardim da Balsa, Jardim da Paz, Jardim Esplanada, Jardim Esperança, Jardim Helena, Jardim Ipiranga, Jardim Nova Aliança, Jardim Novo Paraíso, Jardim Pacaembu, Jardim Progresso, Jardim Quinta dos Romeiros, Jardim São Sebastião, Jardim Terrazul, Mathiensen, Monte Carlo, Morada do Sol, Nova Carioba, Parque da Liberdade, Parque das Nações, Parque Dom Pedro II, Parque Novo Mundo, Parque Universitário, Portal dos Nobres, Praia Azul, Residencial Jaguari, São Domingos, São Luiz, São Manoel, São Roque, Terramérica, Vila Bela, Vila Bertini, Vila Dainese, Vila Gallo, Vila Mariana, Vila Pavan e Werner Plaas.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias, das 6h às 0h), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.

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