Júlia Amorim sofreu acidente de moto recentemente em Americana e agora se encontra internada no hospital municipal Dr Waldemar Tebaldi. As doações somente são feitas na parte da manhã- de segunda a sexta-feira no próprio HM Americana.

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Familiares e amigos iniciaram uma campanha de doação de sangue para Júlia. Ela teve múltiplas fraturas e agora é urgente a doação de sangue.

Doação de sangue para Júlia Amorim

As doações são feitas todos os dias úteis, das 7h30 às 13h.