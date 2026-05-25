Conjunto de ações da Prefeitura foi celebrado pelo prefeito Zezé Gomes na última terça-feira (19)

Hortolândia celebrou os 35 anos de emancipação política na terça-feira (19), feriado, com missa na Igreja Matriz, anúncio de entregas das novas obras da Prefeitura que vão continuar o desenvolvimento com modernização da mobilidade urbana e a integração da cidade. Além disso, uma cerimônia foi realizada após a missa para a liberação do trânsito na rua Antônio Baraldo, via que passa sob o novo Viaduto Monsenhor Décio Ravagnani (Vila Real).

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A ação é parte do complemento das obras do novo dispositivo que, após 40 anos de espera, foi inaugurado recentemente pelo prefeito Zezé Gomes e transformou o tráfego na região da Vila Real com interligação do Centro às rodovias e municípios vizinhos. Nesta quarta-feira (20/05), as boas notícias continuaram e o novo “presente” para a população foi a liderança no ranking de qualidade de vida na Região Metropolitana de Campinas (clique e saiba mais).

“No dia do aniversário de Hortolândia, neste cantinho aqui, o mais antigo da cidade, que passa por toda essa reestruturação, estamos cumprindo mais uma etapa nesse novo modelo de mobilidade urbana com a liberação desta via”, comentou o prefeito Zezé Gomes, durante a cerimônia de liberação do tráfego da rua que também foi prolongada, facilitando o acesso das pessoas para a unidade de saúde da Vila Real e ao “Superviário”, além da avenida Amélia Basso Breda. A via é de mão dupla para o tráfego.

JARDIM AMANDA E NOVAS OBRAS

O prefeito também anunciou a entrega de novas obras até o mês de julho, como o campo de futebol society anexo ao Campo da Mina, trabalho que faz parte da segunda etapa de obras do complexo público esportivo do Jardim Amanda. “Neste local, estamos já no processo final de mais uma etapa dos serviços que são parte do novo parque socioambiental do Jardim Amanda. Investir em espaços esportivos e parques também é investir na saúde de todos”, comentou o prefeito.

Os anúncios para a região do Jardim Amanda seguiram também na mobilidade urbana com novidades sobre a duplicação da avenida Santana e o novo viaduto sobre a Rodovia dos Bandeirantes. “Temos um ar de via expressa na cidade, ligando as avenidas São Francisco de Assis, Santana com as rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro, facilitando o deslocamento das pessoas e o escoamento de toda a produção industrial. As obras atraem as pessoas, o progresso, indústrias e o desenvolvimento da cidade”, analisou Zezé Gomes.

MODERNIZAÇÃO INICIADA EM 2017 E RENOVADA EM 2022 Hortolândia

Todo o conjunto de obras de modernização da mobilidade urbana em Hortolândia com reestruturação da disposição do trânsito, integra regiões da cidade e acessos para municípios vizinhos. A política pensada em 2017 para os próximos 30 anos foi reforçada a partir de 2021 com o prefeito Zezé Gomes com uma série de intervenções e inaugurações que modificaram a dinâmica em Hortolândia. “São diversas obras entregues e muitas outras ainda por vir. Hortolândia era dividida em quatro e hoje é uma cidade moderna, integrada, com ruas modernas, novos empreendimentos e tudo é feito para os próximos anos com planejamento”, comentou o vice-prefeito Cafu César.

“Além do desenvolvimento da mobilidade urbana, tudo é pensado em volta do cuidado com as pessoas, reforçando também a segurança viária. Desde a inauguração do Viaduto Monsenhor Décio Ravagnani (Vila Real) já se percebeu a diminuição de acidentes nesta área. Além de integrar a cidade com estrutura e obras modernas, nosso olhar segue voltado ao cuidado com pessoas seguindo o desenvolvimento com olhar cuidadoso com cada um”, disse o secretário de Mobilidade Urbana, Atílio André Pereira.