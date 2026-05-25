Bloqueio de 50 dias na movimentada via de Nova Odessa faz parte de (obra) serviço de travessia de águas pluviais; motoristas devem usar rotas alternativas

A Prefeitura de Nova Odessa informa que, a partir desta quarta-feira, dia 27, a Avenida Ampélio Gazzetta será totalmente fechada na altura do Córrego Capuava – trecho conhecido como “Pescoço da Égua” – para dar continuidade às obras de construção da nova travessia de águas pluviais. A intervenção visa solucionar os recorrentes problemas de alagamentos e erosão no local.

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O bloqueio terá duração prevista de 50 dias, podendo ser prorrogado conforme o andamento dos trabalhos e as condições climáticas. Durante essa fase, o tráfego de veículos será desviado exclusivamente pelas seguintes rotas:

Para quem está na Avenida Ampélio Gazzeta e segue no sentido Sumaré , a recomendação é virar à direita para acessar a Rua Doutor Ernesto Sprogis. Em seguida, virar à esquerda na Rua Sigesmundo Andermann . Virar novamente à esquerda na Rua Fioravante Martins e retornar à Avenida Ampélio Gazzetta após o ponto de interdição. Já quem trafega no sentido Americana deve fazer o mesmo trajeto, porém no sentido inverso.

e segue no sentido , a recomendação é virar à direita para acessar a Em seguida, virar à esquerda na . Virar novamente à esquerda na e retornar à após o ponto de interdição. Já quem trafega no sentido deve fazer o mesmo trajeto, porém no sentido inverso. Outra opção mais rápida para quem está na Avenida Ampélio Gazzeta e segue sentido Sumaré é virar à esquerda para a Rua Doutor Ernesto Sprogis e, em seguida, virar à direita na rotatória da Avenida Carlos Botelho, acessando Rodovia Walter Manzatto, em Sumaré. Para quem trafega no sentido Americana o trajeto é o mesmo, mas no sentido inverso.

A Prefeitura solicita a compreensão de todos e orienta os motoristas para redobrar a atenção ao transitar pela região, respeitando a sinalização provisória e as instruções dos agentes de trânsito.