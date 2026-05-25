Chamamentos contemplam Educação Básica, disciplinas específicas e Atendimento Educacional Especializado (AEE) para garantir continuidade das aulas nas unidades escolares

A Secretaria Municipal de Educação de Sumaré (SME) realizou novos chamamentos de professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado para atuação temporária na rede municipal de ensino. Ao todo, foram convocados 120 profissionais para suprir demandas legais decorrentes de licenças médicas, afastamentos e outras situações temporárias envolvendo professores efetivos.

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Os editais contemplam vagas para Professor Municipal Temp I, além de docentes das áreas de Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências, Matemática, Inglês, Artes e Segurança do Trabalho. Também foram realizados chamamentos voltados ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) para estudantes da educação inclusiva.

Trabalho em Sumaré

Segundo a SME, as convocações fazem parte de um trabalho contínuo de reposição de profissionais, garantindo que as salas de aula mantenham o atendimento aos alunos sem interrupções pedagógicas. “O objetivo é assegurar que nenhuma sala de aula fique sem professor. Por isso, os chamamentos são contínuos e realizados conforme a necessidade da rede, respeitando os trâmites legais e a demanda apresentada pelas unidades escolares”, destacou o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes.

Além das áreas regulares de ensino, a convocação de professores para o AEE amplia o suporte aos estudantes que necessitam de acompanhamento especializado, fortalecendo as políticas de inclusão desenvolvidas pela rede municipal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação , a pasta segue monitorando constantemente a demanda das escolas para garantir a continuidade das atividades pedagógicas e a qualidade do ensino oferecido aos estudantes da rede pública municipal.