Ao menos 3 grupos de whatsapp da região mudaram a foto de perfil para divulgar pré-campanhas de candidatos a deputados estadual e federal da região esta segunda-feira. Grupos de ‘bairros’ de Santa Bárbara e de trânsito/alerta de comandos/blitze tiveram seus perfis para divulgar candidatos do PL e do Republicanos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP?

Aparentemente, os 3 grupos a que o NM teve acesso são administrados pela mesma pessoa. A ‘nova foto do perfil’ traz as fotos dos 2 nomes a serem divulgados.



A conversa de bastidor é que a ‘dobrada branca’ seria coordenada por um experiente assessor da região com ligação com os dois políticos. O maior dos grupos- o de trânsito- tem hoje 960 membros ativos, enquanto os outros dois passam por pouco de 400 integrantes.

No grupo maior houve relato de descontentamento por parte de alguns integrantes e o ‘dono’ do grupo disse que o grupo era dele e ele faria o que quisesse com a ‘capa’ do grupo.

TSE regulamenta grupos de whatsapp e campanha política

O uso do WhatsApp para propaganda política é regulamentado pela Justiça Eleitoral. Durante a campanha, a legislação permite o envio de mensagens (incluindo pedido de voto) em listas de transmissão e canais, desde que com consentimento prévio do eleitor. Disparos em massa, uso de robôs e compra de cadastros são estritamente proibidos.