Neste sábado, dia 30, Americana recebe a 3ª edição da Tardezinha Literária, evento promovido pela Casa Littera que reúne literatura, música ao vivo, oficinas, gastronomia, artesanato e atrações culturais em uma experiência pensada para toda a família.
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A proposta é transformar a livraria em um espaço de encontro entre leitores, artistas locais, músicos, escritores e amantes da cultura, fortalecendo o acesso à literatura e incentivando a ocupação cultural da cidade.
A programação tem início a partir das 17h, ao pôr do sol, criando um ambiente especial de abertura para uma tarde e noite de imersão cultural.
Durante o evento, o público poderá aproveitar contação de histórias, oficinas criativas, personalização de ecobags e marcadores de página, feirinha de artesanato, sarau literário, flash tattoo, food truck, sorteios e apresentações musicais, em uma programação diversa que valoriza a produção cultural local.
Um dos destaques da noite será a participação do professor Douglas Fonseca Bonganhi, licenciado em Letras, especialista em Literatura e mestrando pela USP, que conduzirá uma conversa sobre o tema: “Como se cria uma rede afetiva de leitura? Clubes, bibliotecas e democratização do acesso ao livro.”
Programação Tardezinha Literária
A programação também contará com apresentação da bateria da Oficina Voa, levando ritmo e energia ao evento, além do concurso de poesia e do show “Antônio Brasileiro”, de Márcio Lemos, em homenagem à música brasileira e à obra de Tom Jobim.
Além das atrações, a Casa Littera permanecerá aberta durante todo o evento com uma seleção especial de livros, presentes e achados literários.
Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Sympla.
A organização reforça o convite para que a população prestigie iniciativas culturais independentes e fortaleça os espaços culturais da cidade.
Local: Rua das Poncianas, 869 – Livraria Casa Littera, Jardim Glória, Americana – SP
Maiores informações: WhatsApp (19) 99001-0044 | Instagram @livrariacasalittera
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