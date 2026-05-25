Neste sábado, dia 30, Americana recebe a 3ª edição da Tardezinha Literária, evento promovido pela Casa Littera que reúne literatura, música ao vivo, oficinas, gastronomia, artesanato e atrações culturais em uma experiência pensada para toda a família.

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A proposta é transformar a livraria em um espaço de encontro entre leitores, artistas locais, músicos, escritores e amantes da cultura, fortalecendo o acesso à literatura e incentivando a ocupação cultural da cidade.