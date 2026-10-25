Mais de 180 crianças atendidas pela Prefeitura vão a sessão de cinema

Mais de 180 crianças atendidas por serviços da Prefeitura vão a sessão de cinema

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Uma sessão de cinema reuniu 184 crianças atendidas pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), das regiões dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), na tarde desta quarta-feira (21), no Cine A do Americana Shopping. A atividade foi promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), com apoio do shopping, em comemoração ao Dia das Crianças.

“A interação das crianças com os equipamentos públicos e os espaços privados de uso coletivo é fundamental para a convivência em sociedade e também uma oportunidade de aprendizado, socialização e lazer. A atividade programada para o Mês das Crianças propôs uma experiência única para aquelas crianças que ainda não tiveram condições de ter contato e nem de conhecer um cinema. Agradecemos a parceria com o Americana Shopping nesta ação social é muito importante para os participantes”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

As crianças assistiram ao filme “Toy Story”, em uma atividade de lazer e convivência. Participaram da ação crianças atendidas pelos SCFV da APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana), Cruzada das Senhoras Católicas, Diaconia São Judas Tadeu, SESPA (Serviço Social de Americana) e SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana).

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