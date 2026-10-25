Concurso oferece 60 vagas com salário de R$ 11,3 mil

Concurso da Secretaria da Fazenda de São Paulo oferece 60 vagas com salário de R$ 11,3 mil

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Estão abertas as inscrições para o concurso público da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), que oferece 60 vagas para o cargo de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas (APOFP). Do total de 20 vagas em cada área, 19 são destinadas à ampla concorrência e uma para pessoas com deficiência.

Organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), o certame é destinado a candidatos com curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). A remuneração inicial é de R$ 11.359,50 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Como participar

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Candidato no site da FCC, até às 23h59 do dia 3 de novembro (horário de Brasília). O valor da inscrição é de R$ 150.

Para participar, o candidato deve ler atentamente o edital, preencher o formulário eletrônico de inscrição, realizar o envio da fotografia exigida e efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido.

Provas

O concurso será composto por duas provas objetivas, uma prova discursiva e avaliação de títulos. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 20 de dezembro (domingo), na cidade de São Paulo.

Pela manhã, os candidatos farão a prova objetiva de conhecimentos básicos, com duração de quatro horas. O exame incluirá questões de Administração Geral, Administração Pública e Auditoria Governamental, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Economia, Língua Portuguesa, Matemática Financeira e Estatística, Administração Financeira e Orçamentária, Contabilidade Geral e Pública, Direito Financeiro e Finanças Públicas e Fluência de Dados.

No período da tarde, serão aplicadas a prova objetiva de conhecimentos específicos, com duração de quatro horas e 40 questões relacionadas à área escolhida pelo candidato, e a prova discursiva, que consistirá em um estudo de caso interdisciplinar. Ambas terão caráter eliminatório e classificatório.

Serviço

Concurso público para analista na Sefaz-SP

Vagas: 60 vagas

Inscrições: até 3 de novembro (terça-feira), no site da banca organizadora.

Valor da inscrição: R$ 150

Provas: previstas para 20 de dezembro (domingo), em São Paulo (SP)

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