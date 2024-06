A 1ª Feira de Oportunidades e Qualificação de Americana será realizada nesta quarta-feira (19), das 9h às 15h, na quadra de esportes da Casa de Dom Bosco, na Rua dos Colibris, 235, Vila Mathiensen. O evento é promovido pela Prefeitura de Americana, por meio do programa Futuro Certo, realizado pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico, e diversos parceiros.

A feira irá proporcionar oportunidades de emprego, cursos gratuitos e bolsa de estudos aos participantes. O evento terá as participações do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da Mathiensen, SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), SESPA (Serviço Social Presbiteriano de Americana), Casa de Dom Bosco e PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Já as empresas confirmadas são: Supermercados Pague Menos, VRH Consultoria, G Force Serviços Personalizados (terceirizada dos Supermercados São Vicente), Grupo Elo, Rh Brasil, Grupo GPS (terceirizada da empresa Suzano) e Sapore Brasil.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, destaca as oportunidades de empregabilidade e a inclusão produtiva para a população. “Buscamos levar capacitação para que os trabalhadores possam ter mais acesso às vagas de emprego encaminhadas ao PAT. A feira vai mobilizar as empresas parceiras para oferecer as oportunidades de inclusão, auxiliando a inserção dos profissionais no mercado de trabalho “, diz Rafael.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, falou sobre a importância das parcerias. “A Feira de Oportunidades e Qualificação terá a participação de diversas empresas e parceiros para viabilizarmos o atendimento aos munícipes. A ação é uma oportunidade para agilizar o acesso ao mercado de trabalho e a contratação de mão de obra para as empresas”, explica Juliani.

Também participarão da feira o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), que vão apresentar programas de qualificação profissional para a população. Ainda estará disponível o serviço do Cadastro Único, para esclarecer dúvidas e orientar a população sobre os programas sociais.

LEIA + NOTÍCIAS