O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana divulgou o balanço do trabalho executado no período de 18 a 24 de abril, totalizando 762 serviços de manutenção e de consertos pela cidade. As principais solicitações atendidas foram sobre vazamentos de água, de esgoto entupido, reparos no pavimento asfáltico, substituição de hidrômetros, religações de água, entre outras.

“Os serviços executados atendem as demandas dos munícipes, mediante o registro das solicitações nos canais de atendimento do DAE. O pedido é encaminhado ao setor competente para a execução do serviço, conforme o cronograma de trabalho”, explica o superintendente da autarquia, Marcos Morelli.

Os pedidos devem ser protocolados e o contato com a autarquia pode ser feito pelos seguintes canais: telefone 0800-012-3737, das 6h à 0h (diariamente); WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelo site www.daeamericana.sp.gov.br, clicando em “Protocolos Digitais”.