Estudantes foram afastadas de atividades presenciais após briga em frente de escola estadual no Jardim Planalto

As estudantes envolvidas em uma briga semana passada na frente da Escola Estadual ‘Alexandre Bassora’, em Nova Odessa, foram afastadas das atividades presenciais. Em resposta ao Novo Momento, a Secretaria de Educação do Estado (Seduc-SP) informou a medida adotada até a próxima segunda-feira, dia 15.

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Nesta quinta-feira (11) o NM trouxe reportagem sobre a confusão, que teria ocorrido na semana passada. Um vídeo circulando em redes sociais mostra alunas brigando na calçada da Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Jardim Planalto.

Nas imagens é possível ver uma das estudantes batendo em outra com um pedaço de pau, enquanto duas se digladiam puxando cabelos e rolando no chão. Em seguida, uma terceira aparece no meio e alguns adultos correm para separar as alunas brigonas, sob os olhares de dezenas de colegas das jovens.

Providências

A reportagem entrou em contato com a Seduc-SP, que informou sobre as providências adotadas: “Assim que tomou conhecimento do ocorrido, fora da unidade, a equipe gestora interveio imediatamente e adotou todas as providências cabíveis, acionando a Ronda Escolar e convocando os responsáveis”, informou.

A nota enviada também confirma que “as estudantes foram afastadas das atividades presenciais e realizarão atividades remotas até a próxima segunda-feira (15). Além disso, foi agendada uma reunião do Conselho Escolar para tratar do caso”.

Segundo a Seduc-SP, “a ocorrência também foi registrada na plataforma do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP)”. Outra medida foi que um psicólogo do programa Psicólogos nas Escolas está à disposição para prestar atendimento às estudantes.

Por fim, é comunicado que “a Unidade Regional de Ensino (URE) de Americana e a equipe gestora da EE permanecem à disposição da comunidade escolar para prestar os esclarecimentos necessários”.

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