Hortolândia implanta pintura de patinhas em faixas de pedestres

Nova sinalização une mobilidade urbana, respeito à vida animal e educação para o trânsito, reforçando a cultura de proteção aos pets no município

À primeira vista, são apenas pequenas pegadas pintadas sobre a faixa de pedestres. Mas, para quem observa com atenção, elas carregam um significado muito maior. Em Hortolândia, as novas “patinhas” espalhadas pelas ruas não servem apenas para chamar a atenção dos motoristas. Elas representam um convite à empatia, ao respeito e ao cuidado com aqueles que dividem a cidade conosco, mas muitas vezes passam despercebidos: os animais.

A iniciativa, implantada pela Secretaria de Mobilidade Urbana por determinação do prefeito Zezé Gomes, nasceu a partir de uma conversa com o guarda municipal Bruno Custódio que atua em defesa da causa animal. A proposta encontrou terreno fértil em uma cidade que tem ampliado seus investimentos em políticas públicas voltadas ao bem-estar dos animais.

Agora, além de orientar a travessia segura de pedestres, algumas faixas passam a exibir pegadas de cães pintadas ao lado da sinalização tradicional. A novidade já pode ser observada em pontos importantes do município, como o Corredor Metropolitano e a Rua Osvaldo Ribeiro Carrilho, ao lado do Poço Artesiano do Jardim Mirante Santa Clara. Em breve, as patinhas também estarão presentes ao longo do Parque Lago da Fé e em outros locais que receberem reforço na sinalização viária.

Mais do que uma intervenção visual, a ação busca despertar uma nova consciência coletiva. A mensagem é simples e poderosa: os animais também fazem parte da cidade e merecem atenção, proteção e respeito.

“O objetivo é chamar a atenção das pessoas para uma realidade que muitas vezes passa despercebida. Temos cães comunitários, animais em situação de rua e também muitos pets que circulam acompanhando seus tutores. Essas patinhas funcionam como um lembrete de que a cidade deve ser segura para todos. É uma iniciativa educativa, que promove respeito à vida e conscientização”, destaca o prefeito Zezé Gomes.

A escolha por uma comunicação lúdica não foi por acaso. Ao visualizar as pegadas, motoristas naturalmente reduzem a velocidade e observam melhor o entorno. Já os pedestres são convidados a refletir sobre a convivência harmoniosa entre pessoas e animais nos espaços urbanos.

A iniciativa também reforça um novo momento vivido por Hortolândia na área da proteção animal. Recentemente, o prefeito Zezé Gomes anunciou a implantação da primeira UBS Animal da história do município, um projeto que ampliará o acesso a atendimentos veterinários e fortalecerá as políticas públicas voltadas ao cuidado dos pets.

Para a Administração Municipal, a proteção animal vai além do acolhimento e dos serviços veterinários. Ela passa também pela construção de uma cultura de respeito e responsabilidade compartilhada.

“Em uma cidade que cresce e se desenvolve, cuidar das pessoas continua sendo prioridade. Mas cuidar dos animais que fazem parte dessa mesma comunidade é igualmente um sinal de evolução. As pequenas pegadas pintadas nas faixas de pedestres representam exatamente isso: uma cidade que avança sem deixar para trás valores como compaixão, cidadania e respeito à vida. Em Hortolândia, as ruas passam a contar uma nova história. E ela começa com marcas simples no chão, mas capazes de deixar grandes exemplos para toda a sociedade”, finalizou o prefeito.

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