Ana Castela NOTA DE ESCLARECIMENTO

As informações veiculadas pelo jornalista Leo Dias no programa Melhor da Tarde, da Band, em 10 de junho de 2026, não são verdadeiras.

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Afirmações como esta são um grave ataque à honra e à reputação da cantora e reforçam uma cultura de ódio que atinge principalmente as mulheres.

Ana Castela tem sua trajetória marcada pela honestidade e pelo respeito às pessoas. Princípios que a cantora não abre mão em qualquer circunstância.

A equipe jurídica da artista tomará as devidas providências para que ataques como este sejam retirados de pauta e não se repitam.

A BOIADEIRA EM AMERICANA

Ana Castela se apresenta no dia 14 de junho de 2026, como a grande atração de encerramento do “Domingo da Família” na 38ª Festa do Peão de Americana. O evento é realizado no Parque de Eventos CCA, localizado na Rodovia Anhanguera, km 121, em Americana.