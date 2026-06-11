Pré-candidato ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad visita cooperativa de reciclagem em Santa Bárbara d’Oeste

A Cooperativa Juntos Somos Fortes, de Santa Bárbara d’Oeste, recebe na próxima terça-feira, dia 16, às 9 horas, a visita do pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad.

O encontro tem como objetivo apresentar a realidade vivida pelos catadores de materiais recicláveis, destacando a importância do trabalho desenvolvido pela categoria para a sustentabilidade ambiental e a geração de renda, além dos desafios enfrentados diariamente pelos trabalhadores do setor.

Durante a visita, representantes da cooperativa irão promover um debate com integrantes de cooperativas de reciclagem da região e entregar uma carta-compromisso com propostas voltadas ao fortalecimento da coleta seletiva, da reciclagem e da inclusão socioeconômica dos catadores.

A visita é aberta à participação de representantes de cooperativas, lideranças comunitárias, autoridades e demais interessados na pauta da reciclagem e da economia solidária. No entanto, para participar do encontro, é necessário se cadastrar no seguinte link: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSePPT3cUhyfUfeNQ6Wtev71 IN-5q2px1KwrawArfPyn16gQGA/ viewform?usp=preview

*Serviço:*

*Evento: Visita de Fernando Haddad à Cooperativa Juntos Somos Fortes*

*Data: Terça-feira, 16 de junho*

*Horário: 9 horas*

*Local: Cooperativa Juntos Somos Fortes – Rua James Muller Carr, 485, Jardim dos Cendros, Santa Bárbara d’Oeste*

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