Pré-candidato ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad visita cooperativa de reciclagem em Santa Bárbara d’Oeste
A Cooperativa Juntos Somos Fortes, de Santa Bárbara d’Oeste, recebe na próxima terça-feira, dia 16, às 9 horas, a visita do pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad.
O encontro tem como objetivo apresentar a realidade vivida pelos catadores de materiais recicláveis, destacando a importância do trabalho desenvolvido pela categoria para a sustentabilidade ambiental e a geração de renda, além dos desafios enfrentados diariamente pelos trabalhadores do setor.
Durante a visita, representantes da cooperativa irão promover um debate com integrantes de cooperativas de reciclagem da região e entregar uma carta-compromisso com propostas voltadas ao fortalecimento da coleta seletiva, da reciclagem e da inclusão socioeconômica dos catadores.
A visita é aberta à participação de representantes de cooperativas, lideranças comunitárias, autoridades e demais interessados na pauta da reciclagem e da economia solidária. No entanto, para participar do encontro, é necessário se cadastrar no seguinte link: https://docs.google.com/forms/
*Serviço:*
*Evento: Visita de Fernando Haddad à Cooperativa Juntos Somos Fortes*
*Data: Terça-feira, 16 de junho*
*Horário: 9 horas*
*Local: Cooperativa Juntos Somos Fortes – Rua James Muller Carr, 485, Jardim dos Cendros, Santa Bárbara d’Oeste*
Leia + sobre política regional