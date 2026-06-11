Casal e vida a dois- Comunicação, confiança e parceria costumam ocupar o centro das discussões sobre relacionamentos saudáveis. Nos últimos anos, porém, outro elemento passou a despertar o interesse da comunidade científica: o sono. Dividir a cama é um dos hábitos mais comuns da vida a dois. Mas o que parece apenas rotina pode influenciar aspectos importantes da relação.

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Estudos recentes indicam que a qualidade do sono e a satisfação conjugal estão diretamente conectadas, tornando a dinâmica do descanso compartilhado um fator relevante para a saúde emocional, a intimidade e o bem-estar dos casais.

O tema está no centro de um artigo publicado recentemente no Journal of Health Psychology. Liderado por Monica Andersen, Diretora de Ensino e Pesquisa do Instituto do Sono/AFIP, o trabalho evidencia que a qualidade do descanso e da relação parecem se influenciar mutuamente. Casais que apresentam maior conexão emocional tendem a relatar melhores indicadores de sono. Da mesma forma, noites bem dormidas contribuem para maior equilíbrio emocional, melhor comunicação e menor propensão a conflitos.

“A experiência do sono compartilhado é influenciada por diversos fatores, como ronco, apneia, diferenças individuais no padrão de sono, questões hormonais, níveis de estresse e rotina de trabalho. Essas variáveis ajudam a explicar por que uma mesma situação pode ter impactos diferentes para cada casal”, ressalta Andersen.

Casal tem benefícios

Entre os benefícios de dormir juntos estão maior sincronização dos padrões de sono, fortalecimento da intimidade emocional e associação com melhores indicadores de saúde mental.

O estudo também sugere que o sono compartilhado está associado a menores níveis de ansiedade, estresse e sintomas depressivos, além de maior percepção de apoio emocional. Em alguns casos, os pesquisadores observaram ainda uma relação entre a qualidade do sono e a satisfação sexual, reforçando a ideia de que o descanso exerce papel relevante em diferentes dimensões da rotina dos casais.

“Por outro lado, quando existem condições prejudiciais durante a noite, o descanso de ambos pode ser comprometido. Nestes casos, a privação de sono tende a afetar o humor, a tolerância ao estresse e a capacidade de lidar com situações do cotidiano. Não por acaso, cresce o número de casais que repensam a dinâmica na hora de dormir”, relata a especialista. Uma pesquisa da American Academy of Sleep Medicine, de 2025, aponta que cerca de um em cada três adultos nos Estados Unidos já adotou, em algum momento, estratégias para dormir separado do parceiro em busca de maior qualidade de descanso.

O movimento conhecido como “divórcio do sono” reacende discussões sobre intimidade, convivência e os impactos do repouso na relação. Casais que optam por dormir em camas ou quartos separados para preservar a qualidade do sono não devem necessariamente associar essa escolha a afastamento afetivo ou crise no relacionamento.

“As evidências reunidas por pesquisadores indicam que não existe um modelo único ou ideal de sono aplicável a todos os relacionamentos. Enquanto alguns casais encontram no compartilhamento da cama uma fonte de conexão e bem-estar, outros se beneficiam de arranjos diferentes”, conclui Monica Andersen.

Em comum, permanece a importância de equilibrar qualidade do sono, saúde emocional e satisfação na vida a dois.

Sobre o Instituto do Sono

Fundado em 1992 pelo Professor Dr. Sergio Tufik, o Instituto do Sono – uma das unidades da AFIP – é um centro de referência em pesquisa, ensino, diagnóstico e tratamento dos distúrbios de sono. Pioneiro e líder na América Latina em Medicina do Sono, reúne um grupo diversificado de pesquisadores, contando com mais de 1.500 artigos publicados.

É responsável pelo EPISONO, um dos maiores e mais relevantes estudos epidemiológicos sobre distúrbios de sono no mundo. Com uma equipe multidisciplinar, oferece atendimento especializado por meio de consultas e exames, tendo superado a marca de 460.000 polissonografias. Destaca-se ainda por sua atuação na área de ensino, com a capacitação de mais de 5.900 alunos de todo o país.

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