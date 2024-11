Prefeitura de Nova Odessa apoia a ‘Passos que Salvam’ com manhã de esportes e lazer no próximo dia 23/11, no Parque das Crianças

Leia + sobre Famosos, artes e música

A Prefeitura de Nova Odessa, através das secretarias de Saúde e de Esportes e Lazer, apoia novamente a Campanha “Passos que Salvam”, em prol do Hospital de Amor de Barretos, que tem como objetivo a cura do câncer infantojuvenil. O ponto alto do evento será uma manhã de conscientização, atividades físicas e lazer no novo Parque Municipal das Crianças, na Avenida Brasil. A manhã de ações acontece no sábado, dia 23 de novembro, a partir das 6h30.

Os interessados em ajudar podem adquirir as camisetas do evento em vários pontos. Todo o lucro será revertido para o Hospital de Amor de Barretos.

“Comandada” desde 2016 em Nova Odessa pela coordenadora de captação recursos Cristina Galhardo, a ação busca conscientizar e despertar a atenção de toda a população para os primeiros sinais de sintomas do câncer em crianças e adolescentes – que são muito parecidos com outras doenças da infância, como as dores de crescimento, por exemplo.

Anualmente, a mobilização acontece simultaneamente em mais de 800 cidades do Brasil, com a distribuição de folders de sinais e sintomas. De acordo com Cristina, “em todo o Brasil, crianças e adolescentes com câncer chegam ao médico com a doença em estágio muito avançado por diversos fatores: desinformação dos pais, medo do diagnóstico e desinformação dos médicos”.

“Por isso, o diagnóstico precoce é prejudicado pela semelhança dos sinais e sintomas com doenças comuns na infância. Os profissionais encontram dificuldade em fechar o diagnóstico, o que atrasa a busca por serviços médicos especializados, por isso, o conhecimento do pediatra e dos pais acerca do câncer é determinante para o diagnóstico rápido e seguro”, explicou a coordenadora.

As camisetas para o evento estarão disponíveis para compra por R$ 40,00. Todo o valor arrecadado é revertido para o Hospital de Amor de Barretos, para auxiliar no tratamento de crianças e adolescentes com Câncer.

Os pontos de compra e retirada das camisetas são as lojas Southo Modas (Rua Aristeu Valente, nº 73, no Centro) e Atrativa Fashion (Rua Porphirio Antônio Preto, nº 173, no Jardim São Francisco), academias e locais de treinamento e natação de Nova Odessa. E também estarão disponíveis no dia do evento, no Parque Municipal das Crianças.

“Parabenizamos sempre a Cristina Galhardo pela ação. Se não fosse por ela, esse evento não sairia do papel a cada ano. Ela merece aplausos pelo amor e carinho que ela tem pela nossa população e pelas nossas crianças, pela dedicação em fazer esta caminhada de conscientização do exame precoce. A prevenção é ainda é o melhor remédio”, disse o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

Mais informações sobre a “Mobilização Passos que Salvam”, bem como sobre o trabalho do Hospital de Amor de Barretos, podem ser obtidas em www.hospitaldeamor.com.br. Confira abaixo a programação, que é gratuita para toda a população:

Mobilização Passos que Salvam Nova Odessa 2024

● 23/11 – Sábado

● No Parque Municipal das Crianças de Nova Odessa

6h30 – “Treinão” de corrida e caminhada com as assessorias esportivas + público em geral

7h30 – Corrida infantil com os alunos da EMEB Professora Walderez Gazzetta

8h15 – “Aulão” de CrossFit para crianças

8h30 – Concentração para a Caminhada “Passos que Salvam”

8h45 – Aquecimento animado com o influencer e professor Paulo Porto

9h – Início da Caminhada “Passos que Salvam”

9h – “Aulão” de CrossFit para adultos

9h30 – “Aulão” de Muay Thai

9h30 – “Aulão” de Pilates

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP