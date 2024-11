Estado projeta início das obras dos viadutos sobre a Anhanguera para 2025

As obras dos dois viadutos sobre a Rodovia Anhanguera (SP-330) em Americana estão previstas para começar em 2025. A informação é do secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, com quem o prefeito Chico Sardelli se reuniu nesta quinta-feira (14) em São Paulo, ao lado do presidente da Alesp, deputado André do Prado, e do secretário municipal de Planejamento, Diego Guidolin.

O Estado autorizou, no final de 2022, a inclusão da construção dos dois viadutos no rol de obras e melhorias que serão executadas pela CCR Autoban na nova concessão da via.

As obras são necessárias para atender a um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) de 2017 da Prefeitura de Americana com o Ministério Público, com objetivo de melhorar o tráfego de veículos na região.

O acordo prevê a construção de viadutos ligando as avenidas Santino Faraone e Thomaz Fortunato à região do Jardim Boer e Jardim Bertoni, diminuindo o fluxo de veículos na rodovia. As transposições têm um custo estimado em R$ 70 milhões.

Nesta quinta, Chico esteve em São Paulo para alinhar detalhes do projeto junto ao secretário Rafael Benini, que confirmou a inclusão das construções no rol de obras da concessão e informou a previsão de início da execução para 2025.

“Essa confirmação nos deixa contentes e gratos, afinal, são obras fundamentais para o desenvolvimento e crescimento de Americana. Tenho certeza que esses viadutos vão transformar a mobilidade do nosso município, nos preparando para décadas de avanço. Agradeço ao André do Prado pelo apoio e a todos do Governo do Estado e Artesp por atenderem essa demanda tão importante”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“Os viadutos são fundamentais para destravar o crescimento da região pós-Anhanguera, facilitando a interligação entre as duas partes da cidade. Isso vai gerar renda por meio do setor imobiliário e de serviços, atrair mais empresas, e melhorar a mobilidade da cidade como um todo”, disse o secretário Diego Guidolin.

“Sabemos da necessidade desses dois viadutos para Americana e tenho acompanhado de perto essa demanda trazida pelo prefeito Chico, ajudando na interlocução junto aos diversos setores do Governo do Estado. São obras importantes, que promovem o desenvolvimento de toda a região, e tenho certeza que esse trabalho renderá bons frutos”, destacou o presidente da Alesp, André do Prado.

O projeto dos viadutos segue tramitando no Estado e novas tratativas devem ser realizadas nos próximos meses.