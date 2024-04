30 anos sem Senna: países campeões de buscas pelo piloto

Além do Dia do Trabalho, 1º de Maio entrou para a história brasileira há 30 anos com a perda de um de seus ídolos: Ayrton Senna.

Por isso, o SDA quis saber: quais países ainda têm mais buscas anuais pelo nome do piloto?

O levantamento inédito mapeou as pesquisas do Google pelo nome de Ayrton nos últimos 12 meses em 189 países. Cuba, Irã, Coreia do Norte, Palestina, Rússia, Síria e Vaticano não apresentaram resultados suficientes.

Os campeões de buscas

O primeiro lugar não poderia ser outro: Senna teve uma média de 246.000 buscas nos últimos 12 meses no Brasil. Na segunda e terceira posição, Itália e Estados Unidos compartilham o número de 49.500 pesquisas anuais. Pouco atrás do top-3, a França aparece 40.500 procuras e a Alemanha logo em seguida com 33.100.

Voltando à América do Sul, a Argentina aparece na sexta posição com 27.100 pesquisas nos últimos 12 meses, os mesmos números de Espanha e Reino Unido. Os mexicanos aparecem na nona posição, com a média de 22.200 buscas anuais, acompanhado por indianos, holandeses e portugueses que somaram 14.800 buscas cada.

Superior a 1.000 pesquisas em 51 países diferentes

Mesmo em países sem relações diretas com automobilismo e Fórmula 1, como os sul-americanos Chile e Colômbia, o levantamento destaca que a média de pesquisas anuais pelo nome de Senna é maior que 5.000 em 23 países. Na faixa acima das 1.000 buscas, o número de países já pula para 51. Em lugares como Peru, Filipinas, Paraguai, República Dominicana e Panamá, o piloto brasileiro ainda tem uma boa média de pesquisas em 12 meses levando em conta que fazem 30 anos de sua partida.

