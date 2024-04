Gatinha viaja 900km dentro da caixa da Amazon

Uma gatinha sobreviveu depois de viajar mais de 900k em uma caixa.

A gata entra em caixa e é enviada para armazém da Amazon a 900 km de distância, nos EUA.

Ela passou 6 dias sem água e comida, mas sobreviveu. O tutor de Galena experimentou cinco botas por encomenda. Como ele não gostou, enviou de volta. A gata entrou na caixa que foi retornada.

Veja mais notícias sobre turismo e viagens

Uma funcionária da loja online resgatou Galena no centro logístico. Ela cuidou do animal até entregá-la a um veterinário.

Na semana passada, o Brasil inteiro ficou comovido com o caso do cachorro Joca, que morreu depois de ser transportado de forma errado em um voo da Gol. Manifestações aconteceram no último domingo em todo o país.

Bruna Carlos estreia no ‘Teste de Fidelidade’ e revela bastidores

A influencer +18 Bruna Carlos, uma das estrelas do OnlyFans e Privacy, acaba de estrear no Teste de Fidelidade, da RedeTV!. Esse é seu primeiro trabalho nas telinhas e ela não esconde a ansiedade. Em cena, ela tem a missão de jogar todo o seu charme e seduzir homens casados. Além de beleza, Bruna precisa de uma boa dose de improviso.

“Me senti como na primeira vez”, diz rindo. “Aliás, me senti uma virgem ali em cena. Normalmente os homens chegam em mim, me cantam e se jogam. E na frente das câmeras foi diferente. Eu tive que provocar, ir para cima e ter muita lábia. Foi um desafio e tanto. As reações são inesperadas, tem que ser rápida e seduzir do começo ao fim”, diz.

Inspirada em Márcia Imperator, a eterna sedutora do Teste de Fidelidade, Bruna diz que assistiu mais de 30 horas de vídeos dela para observar a performance. “Fiquei de olho em tudo, não para copiar, mas para ver como ela reagia a algumas situações. Como ela jogava o charme de uma forma natural”, conta.

A nova atriz do Teste de Fidelidade ainda fez uma preparação física para estrear na TV. Ela secou 4kg e intensificou a musculação. “Estou durinha (risos). Mais definida e com corpo mais desenhado. Dizem que TV engorda, então não quis correr o risco. Ali as cenas são de biquíni e lingerie, o shape precisa estar em dia. E estou na minha melhor forma”, garante.

Sucesso nas plataformas adultas, Bruna Carlos ganhou um presentão do seu marido recentemente: um carro de R$ 200 mil. Tudo porque ela gravou cena explícita com um famoso ator pornô. Esse era um fetiche dele. “Meu marido é meu maior incentivador, temos uma relação livre e aberta hoje. Ele inclusive me apoia na TV”.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP