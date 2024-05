Final de semana deve ter chuva volumosa e friozinho na região

Americana, Santa Bárbara d’Oeste e as demais cidades da região devem ter baixas temperaturas e chuvas volumosas a partir de sexta-feira (24). A previsão é do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

De acordo com o órgão, para esta segunda-feira (20), a previsão indica nebulosidade variável, não se descartando a ocorrência de pancadas de chuva rápidas e muito isoladas no período da tarde, devido à influência de uma frente fria que passa pelo litoral do estado. A temperatura máxima está prevista em 30ºC.

Para os próximos dias o tempo deverá permanecer firme, sob predomínio de sol e momentos de céu parcialmente nublado, e sem quaisquer indicativos de chuva. As temperaturas seguem elevadas, embora ligeiramente mais amenas em relação à semana passada.

Na terça-feira, as temperaturas ficam entre 18 e 30ºC, e na quarta-feira, entre 17 e 30ºC. A quinta-feira deve manter a condição de tempo firme e quente.

A partir de sexta-feira há indicativos de mudanças importantes nas condições atmosféricas, que deverão perdurar pelo menos até o início da próxima semana: ocorrência de chuvas bem distribuídas e potencialmente volumosas, associadas a temporais, e queda nas temperaturas (mínimas em torno de 15ºC e máximas em torno de 23 a 25ºC).

Isso ocorre pela passagem de uma frente fria na sexta-feira e pelo aprofundamento de uma área de baixa pressão especialmente a partir do domingo.

Dessa forma, a última semana de maio deverá ser marcada por chuvas e temperaturas amenas.

