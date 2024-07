FAM oferece 102 bolsas PROUNI; inscrições encerram nesta sexta

A Faculdade de Americana (FAM) está com inscrições abertas para 102 bolsas do Programa Universidade para Todos (PROUNI), mas os interessados devem se apressar, pois o prazo se encerra nesta sexta. As bolsas estão distribuídas entre diversos cursos presenciais e a distância (EAD), oferecendo uma oportunidade imperdível para quem deseja ingressar no ensino superior.

As inscrições devem ser feitas no site oficial do governo federal em, prounialuno.mec.gov.br

Confira a lista completa de vagas por curso:

Cursos Presenciais:

Administração: 3 vagas

Biomedicina: 1 vaga

Ciência da Computação: 3 vagas

Ciências Contábeis: 2 vagas

Publicidade e Propaganda: 2 vagas

Design Gráfico: 1 vaga

Direito: 2 vagas

Educação Física (Bacharelado): 3 vagas

Engenharia Civil: 3 vagas

Engenharia de Produção: 6 vagas

Engenharia Mecânica: 3 vagas

Engenharia Química: 4 vagas

Estética e Cosmética: 3 vagas

Farmácia: 2 vagas

Fisioterapia: 4 vagas

Recursos Humanos: 5 vagas

Gestão Financeira: 2 vagas

Letras: 1 vaga

Logística: 7 vagas

Marketing: 3 vagas

Medicina Veterinária (Noturno): 1 vaga

Pedagogia: 3 vagas

Psicologia: 1 vaga

Sistemas de Informação: 2 vagas

Cursos EAD:

Administração: 5 vagas

Recursos Humanos: 9 vagas

Logística: 9 vagas

Marketing: 5 vagas

Pedagogia: 4 vagas

Os interessados devem realizar suas inscrições diretamente no site do PROUNI. A FAM destaca que essa é uma excelente oportunidade para quem busca qualidade de ensino e uma instituição comprometida com o sucesso de seus alunos. Não perca essa chance de transformar seu futuro!