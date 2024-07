Novo Departamento de Bem-Estar Animal de Nova Odessa inicia atendimento nesta 2ª-feira; veja as regras

Inaugurado recentemente, o novo DBEA (Departamento Municipal de Bem-Estar Animal) da Prefeitura de Nova Odessa inicia o atendimento aos pets de famílias carentes e cuidadores voluntários da cidade nesta segunda-feira, dia 29 de julho de 2024. Por isso, o Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde e a Diretoria de Gestão Social divulgaram as regras e critérios para atendimento no ambulatório veterinário.

A equipe técnica do Bem-Estar Animal vai realizar uma média de 660 procedimentos por mês, incluindo até 210 consultas veterinárias, oito cirurgias (inclusive ortopédicas), 95 exames laboratoriais, 190 procedimentos ambulatoriais e 150 castrações de cães e gatos (com anestesia e microchipagem inclusas).

O atendimento vai acontecer nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Não há “internação”, ou seja, os animais não poderão permanecer no local de um dia para o outro. O DBEA fica na Avenida Brasil, altura do Parque Fabricio – logo abaixo do Parque Municipal das Crianças.

Nos próximos meses, cirurgias do Programa Municipal de Castração e Microchipagem de mascotes de famílias de baixa renda também podem passar a acontecer no local, que possui toda a infraestrutura necessária para esta finalidade.

Como se trata de um serviço municipal, mantido pela Prefeitura, serão atendidos exclusivamente pets de famílias de Nova Odessa consideradas de baixa renda, inscritas no CadÚnico e beneficiárias do Programa Bolsa Família, além de cães e gatos comunitários (“de rua”), animais abrigados pela AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) e aqueles sob responsabilidade de cuidadores voluntários – o pessoal da “causa animal” que já é cadastrado junto ao Banco de Ração do Setor de Zoonoses da Prefeitura. Também serão atendidos, de forma emergencial, animais comunitários acidentados em vias públicas.

Os interessados deverão apresentar documentos pessoais com foto (CPF e RG ou CNH), comprovante de residência em Nova Odessa recente e no próprio nome e a “Folha Resumo” da família com as informações do CadÚnido (Cadastro Único Federal), que pode ser obtida na Diretoria de Gestão Social do Município.

O ambulatório veterinário completo para pets de famílias de baixa renda, abrigados e sub cuidados de voluntários tem mais de 500 metros quadrados de área construída, capacidade para realizar consultas, cirurgias, exames e procedimentos ambulatoriais e recebeu um investimento de cerca de R$ 1,2 milhão da Apuamã Empreendimentos e Participações Ltda, a título de contrapartida ao Município – que por sua vez contratou uma empresa especializada para operacionalizar o serviço.

As famílias que atendem aos critérios para se tornarem beneficiárias do Programa Bolsa Família devem procurar a Diretoria de Gestão Social e Cidadania da Prefeitura de Nova Odessa, em sua nova sede, na Rua Florianópolis, nº 305, no Jardim São Jorge – ao lado do novíssimo CRESAM (Centro de Saúde da Mulher). Atualmente, a cidade tem cerca de 1.900 famílias atendidas pelo programa.

