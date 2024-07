Vereador Juninho Dias questiona a tramitação da regularização do bairro Monte Verde

O vereador Juninho Dias protocolou um requerimento de nº 561/2024 na Câmara Municipal de Americana questionando a tramitação da regularização do bairro Monte Verde, com o objetivo de buscar informações e transparência sobre o processo de regularização fundiária.

O documenta levanta questionamentos cruciais sobre a fase atual da tramitação, a previsão para a construção de infraestrutura básica e o reconhecimento dos donos legítimos das propriedades.

O bairro Monte Verde tem enfrentado desafios significativos relacionados à regularização fundiária, que impactam diretamente a qualidade de vida dos moradores. Juninho Dias, atento às necessidades da comunidade, está empenhado em obter respostas claras e objetivas das autoridades responsáveis.

“É fundamental que tenhamos clareza sobre o andamento desse processo. Os moradores do Monte Verde têm o direito de saber em que fase está a regularização, se há previsão para a construção de infraestrutura e quando os legítimos proprietários serão reconhecidos oficialmente. A regularização do bairro Monte Verde é uma prioridade. Não mediremos esforços para assegurar que os direitos dos moradores sejam respeitados e que eles possam viver com a dignidade que merecem”, afirmou o vereador.

O vereador ressalta que a regularização fundiária é um passo essencial para garantir a dignidade e segurança jurídica dos moradores, além de viabilizar a chegada de investimentos públicos e privados que podem transformar positivamente a região.

