O suplente de vereador de Americana Ricardo Tite aproveitou as férias de julho para promover atividades de mini colônia de férias no bairro São Manoel.

“Realizamos o evento neste dia 24 de julho em trabalho conjunto com a escolinha do São Manoel.”

O projeto da colônia de férias no campo do bairro reuniu mais de 250 crianças. “As famílias levaram as crianças que se divertiram das 8:00 da manhã até as 17:00h, no final da tarde. Pretendemos repetir e ampliar o serviço”, disse.

