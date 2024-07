Bolsonaristas não aceitam nova Miss SP

Bolsonaristas usaram as redes sociais para contestar a moça eleita nova Miss SP este ano.

Postagem de bolsonarista no X-twitter

Miss SP 2024 1° colocada – Milla Vieira / 2° colocada – Marjorie Rossi

A Pastora Jane Silva também comentou @janesilvaminas Eu não achei bonita a Miss SP 2024! Se era preciso fazer vencer uma negra, eu conheço negras lindíssimas, mas a que ganhou não é bonita. Assim o concurso perde a credibilidade. Talvez eu esteja com problemas na visão! Mas acho que a tendência é ela ganhar o Miss Brasil e Mundo.

Influencer +18 sorteia a própria companhia após pedidos dos fãs

Uma das estrelas das plataformas +18, a influenciadora Sophi Delyon resolveu atender a um dos pedidos que mais recebe: ela vai sortear um “encontro especial” com um de seus assinantes. A loira vai rifar sua própria companhia. O fã poderá jantar com ela, jogar videogame, curtir uma balada ou quem sabe ter até um momento de intimidade.

“É uma forma de retribuir o carinho dos meus fãs. Todos que assinam meu perfil vão participar do sorteio. A única regra é: não tentar dar em cima de mim no encontro. Se rolar naturalmente, se tiver química, tudo bem, vamos para a cama. De repente até gravamos juntos (risos). Caso contrário, é um bate papo, um encontro casual”, explica.

Conhecida por seu estilo “nerd sexy” provocante, Sophi é muito procurada pelos próprios fãs para gravar cenas explícitas, mas já ressaltou que não há nenhum tipo de “segundas intenções” no encontro. Ela conta inclusive que já recebeu propostas gordas para uma noite de sexo.

“Já me ofereceram R$ 50 mil por uma noite. Era um fã, ele comprava todos os meus conteúdos, me pedia vários vídeos exclusivos. Em 6 meses, gastou mais de R$ 100 mil comigo”, conta. “E nas plataformas, eu me torno namoradinha deles. A gente conversa muito, troca nudes e fala muita sacanagem. Ali, sou deles. Tenho essa intimidade com meus assinantes”.

