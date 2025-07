Em meio à incertezas com o cenário internacional, a ROMI S.A., registrou no 2T25 uma entrada de pedidos consolidada de R$333,2 milhões, 3,8% acima do mesmo período de 2024.

A empresa líder brasileira na fabricação de máquinas-ferramenta, máquinas para plásticos e fundidos e usinados atua no mercado norte americano e acompanha com proximidade as negociações das novas tarifas de importação impostas pelo governo Donald Trump.

A carteira de pedidos consolidada, ao final do 2T25, atingiu R$866,9 milhões, crescimento de 30,8%, quando comparada ao 2T24, que reforça a confiança na evolução dos resultados ao longo dos próximos trimestres;

A receita operacional líquida consolidada, apresentou no 2T25, crescimento de 7,1%, quando comparada com o 2T24. O EBITDA ajustado consolidado foi de R$27,7 milhões com uma margem de 8,8%;

Governança: Em 10 de junho de 2025, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$16,8 milhões (equivalente a R$0,18 por ação), a serem pagos em 23 de outubro de 2025.

“Encerramos o segundo trimestre de 2025 com avanço em nossos principais indicadores operacionais, reforçando a resiliência do nosso modelo de negócios mesmo diante de um ambiente econômico desafiador. A entrada de pedidos consolidada apresentou crescimento, impulsionada, principalmente, pelo desempenho da unidade de negócios Máquinas B+W.

Continuamos investindo em inovação, em tecnologias digitais e na capacitação do nosso time, cientes de que o sucesso da ROMI está diretamente ligado ao sucesso de nossos clientes, colaboradores e parceiros.”

– Menciona Luiz Cassiano R. Rosolen, Diretor-Presidente da ROMI S.A.

