Prefeitura inicia reforma na UBS 3 do Jardim São Manoel para retomada dos atendimentos odontológicos transferidos à UBS 1 do Centro devido a problemas estruturais

A Prefeitura de Nova Odessa inicia nesta segunda-feira, dia 8, as obras de adequação estrutural da Unidade Básica de Saúde (UBS) 3, localizada no Jardim São Manoel.

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A intervenção será realizada no espaço destinado aos atendimentos odontológicos, que já haviam sido remanejados para a UBS 1, no Centro, após a constatação de falhas durante avaliação técnica da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano.

Durante a execução das obras, a UBS 3 atenderá normalmente. Apenas os atendimentos odontológicos seguirão sendo realizados na UBS 1, sem prejuízo à assistência prestada à população.

Nova Odessa Obras

As obras vão garantir a segurança dos profissionais e pacientes, além de adequar o ambiente para que os atendimentos odontológicos possam ser retomados no próprio bairro assim que as intervenções forem concluídas.

O investimento estimado é de aproximadamente R$ 76 mil, custeados com recursos próprios do município.

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