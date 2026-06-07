O grupo ambientalista que foi a região do Córrego Bertini em Americana fazer uma limpeza este domingo acabou se deparando com mais um registro de poluição da água na cidade.

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Os vídeos feitos por um dos organizadores do evento mostram que é provável poluição vem de esgoto doméstico. O organizador fala que muito provavelmente o esgoto vem de ligações clandestinas. O esgoto entraria pelas vias pluviais (água da chuva) depois da ligações clandestinas.

Vídeo córrego Bertini Americana

Projeto de arborização e educação ambiental mobiliza comunidade escolar na Casa da Criança Angatu

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou, na manhã desta quarta-feira (3), o Projeto de Arborização, Plantio e Ações Educativas na Casa da Criança Angatu, no Jardim Boer. A atividade integrou a programação da Semana do Meio Ambiente e reuniu pais, professores e crianças em uma manhã de aprendizado, conscientização e contato com a natureza.

A programação foi desenvolvida de forma lúdica e participativa, promovendo a sensibilização ambiental por meio de experiências práticas e educativas. As crianças tiveram a oportunidade de brincar e interagir com os animais da equipe Pet Terapia, conhecendo mais sobre o respeito, o cuidado e a convivência responsável com os animais.

A equipe da Unidade de Educação Ambiental conduziu uma atividade lúdica com fantoches voltada aos bebês atendidos pela unidade da rede municipal de Educação, utilizando histórias e personagens para estimular, de forma divertida e adequada à faixa etária, os primeiros conceitos relacionados ao cuidado com a natureza e ao meio ambiente.

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