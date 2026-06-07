A busca por mais qualidade de vida está transformando os hábitos de consumo dos brasileiros e impacta diretamente o varejo alimentar. Um novo estudo da Scanntech Brasil mostra que a saudabilidade deixou de ser tendência para se consolidar como parte da rotina da população.

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Entre os consumidores que alteraram hábitos nos últimos 12 meses, 64% passaram a consumir produtos mais saudáveis, o que reforça um movimento de maior atenção ao bem-estar, à prevenção e à longevidade.

Brasileiro quer boa noite de sono

Hoje, 62% dos brasileiros afirmam priorizar uma boa noite de sono, 51% praticam atividade física regularmente e 42% realizam check-ups médicos com frequência.

O levantamento mostra ainda que os brasileiros estão reduzindo o consumo de produtos nocivos à saúde, ao incorporar escolhas consideradas mais equilibradas ao dia a dia. Cerca de 53% diminuíram a ingestão de açúcar e doces, enquanto 49% aumentaram o consumo de proteínas e 45% passaram a consumir mais frutas, legumes e verduras.

O comportamento já impacta diretamente o desempenho das categorias no varejo alimentar. No comparativo entre o primeiro trimestre de 2026 e o mesmo período de 2022, o volume de compras de açúcar caiu 21,2%, enquanto biscoitos registraram retração de 19,3% e chocolates, de 15,7%. No total, a cesta de indulgência apresentou queda de 6,2% no período.



Outro destaque do estudo é o avanço acelerado dos produtos zero açúcar, que deixaram de atender apenas nichos específicos para ganhar relevância no mercado de massa. Atualmente, bebidas sem açúcar já representam um terço do faturamento da categoria de refrigerantes e seguem crescendo em diferentes segmentos de bebidas.

A combinação entre saudabilidade e praticidade também impulsiona categorias ligadas à alimentação natural e ao consumo funcional. Os produtos perecíveis já representam 44,3% do faturamento do varejo alimentar e foram a única cesta a registrar crescimento em volume em 2025. Entre os destaques, a categoria de frutas congeladas apresentou crescimento de 48,9% em volume no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior, acumulando expansão superior a três vezes desde 2022.

Essa transformação estrutural pela qual os brasileiros estão passando na busca por mais qualidade de vida pode ser comprovada entre os dias 10 e 13 de junho, na 20.ª edição da Bio Brazil Fair e na 20.ª edição da Naturaltech, que acontecem concomitantemente no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Maiores eventos voltados aos mercados de produtos saudáveis e orgânicos, respectivamente, da América Latina, as feiras vão trazer milhares de expositores e produtos, apresentando lançamentos, tendências de consumo e soluções que abrangem todo o seguimento de alimentos orgânicos e saudáveis.

Informações sobre as feiras, expositores e programação podem ser encontradas no site Bio Brazil Fair e Naturaltech.

SERVIÇO

Naturaltech e Bio Brazil Fair | Biofach América Latina 2026

Quando: 10 a 13 de junho.

Horários: das 10 às 20 horas

Local: Distrito Anhembi

Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1209, São Paulo – SP



Sobre a Naturaltech

Há 20 anos, a Naturaltech não apenas acompanha o mercado – ela o transforma. A feira consolidou-se como o maior e mais influente evento da América Latina dedicado ao setor de produtos saudáveis. Mais do que uma exposição de quatro dias, a Naturaltech é um movimento constante que dita tendências com mais de 1.700 marcas e 836 expositores, gerando negócios reais e impulsionando a transformação do varejo e do consumo consciente muito além do pavilhão. Com um público superior a 61 mil visitantes de 42 países na última edição, o evento é o ponto de encontro onde ideias se tornam estratégia e estratégias se convertem em oportunidades.



Sobre a Bio Brazil Fair | Biofach América Latina

A Bio Brazil Fair nasceu como uma feira e hoje é uma marca que representa o movimento orgânico na América Latina. Mais do que um evento de negócios, ela é uma força que conecta, inspira e impulsiona uma produção mais justa e sustentável. A feira anual segue como um dos principais encontros do setor, reunindo aqueles que acreditam que transformar o presente é a melhor forma de proteger o amanhã. Na última edição, mais de 61 mil visitantes de 42 países se uniram a 1.700 marcas e 836 expositores em um verdadeiro ecossistema de negócios, inovação e impacto positivo. Para a marca, o futuro dos orgânicos é agora — e não pode esperar.

Sobre a Francal

A Francal foi fundada em 1969, na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Atualmente, conta com um portfólio de 15 eventos e, há mais de 50 anos, contribui para o fomento do desenvolvimento econômico e social do país. Maior promotora de eventos 100% brasileira, a Francal atua em 15 diferentes setores, conectando a indústria brasileira ao varejo e a importadores dos cinco continentes. Reúne negócios, conhecimento, soluções e serviços para o B2B, sempre em sintonia com as demandas de um setor em constante transformação.

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