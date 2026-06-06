A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Fundo Social de Solidariedade, abriu nesta quarta-feira (3) as inscrições para o Edital de Chamamento Público destinado ao credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC), Organizações Sociais (OS) e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos interessadas em compor a Praça de Alimentação da 27ª Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara.

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As inscrições devem ser realizadas até o dia 8 de junho, exclusivamente pelo site www.culturasbo.com/editais. Poderão participar entidades constituídas como pessoa jurídica e estabelecidas no município de Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o edital, serão selecionadas até oito instituições para atuar na Praça de Alimentação, conforme a capacidade física do evento. Além dessas vagas, haverá um espaço reservado à Turma da Negadinha, coletivo responsável pela idealização da festa em 1997, em reconhecimento à sua contribuição histórica para o evento. A seleção ocorrerá por ordem cronológica de inscrição, sendo formada uma lista de suplentes em caso de desistências.

A Secretaria de Cultura e Turismo tem autonomia para analisar as inscrições e inabilitar candidaturas que não atendam aos requisitos previstos no edital. As entidades selecionadas serão comunicadas por e-mail até o dia 9 de junho. Já a reunião de planejamento, que definirá cardápio, cargas elétricas e a disposição dos espaços, ocorrerá em 10 de junho.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 3455-7000 ou pelo e-mail [email protected].

Evento em Santa Bárbara

A 27ª Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara será realizada no dia 28 de junho (domingo), das 9 às 18 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, no Residencial Dona Margarida. A entrada é gratuita.

A Festa da Negadinha surgiu em 1997 com o objetivo de promover o reencontro dos ex-moradores da antiga Usina Santa Bárbara, um dos locais mais emblemáticos da história do município. Ao longo dos anos, o evento se consolidou como uma importante celebração da memória, da cultura e das tradições barbarenses, reunindo famílias, atrações culturais, gastronomia e manifestações da identidade local.

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