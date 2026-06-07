O vereador de Americana Lucas Leoncine (PSD) participou do encontro de seu partido esta sexta-feira em Águas de Lindóia. O partido está de olho no futuro do Brasil e de São Paulo. E Lucas atrás de definições.

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Ele definiu que vai apoiar para deputado federal candidato de seu partido Vinícius Marchese. Também esteve no encontro o capo do PSD no estado e no Brasil Gilberto Kassab.

Fala Leoncine

Momentos como este são fundamentais para a troca de experiências, o fortalecimento de ideias e a construção de parcerias que contribuam para o desenvolvimento das nossas cidades e para a melhoria da qualidade de vida da população.

O PSD tem três vereadores em Americana, o vice-prefeito Odir Demarchi e o ex-deputado federal Vanderlei Macris. São pelo menos 5 nomes Na legenda de olho uma vaga na campanha para majoritário na sucessão de Chico Sardelli (PL).

Apesar de ser um nome ainda ‘menor’ LL tem se articulado bem nas esferas de poder da legenda.

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