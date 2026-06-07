Se o primeiro sábado da Festa do Peão de Americana já era cercado por grande expectativa, o anúncio de Gusttavo Lima tornou a noite ainda mais memorável.

Diante de uma arena completamente lotada, o Embaixador escolheu o palco de Americana para gravar ao vivo duas novas canções, reforçando o prestígio e a relevância de um dos eventos mais tradicionais do país.

As faixas “Bala Alojada” e “Cicatrizes” foram registradas durante a apresentação e se somaram a um repertório repleto de sucessos. O momento elevou ainda mais a energia da festa e consolidou a noite como uma das mais marcantes da edição comemorativa dos 40 anos.

A programação do sábado, dia 6, teve início com Sami Rico. Pela terceira vez no palco da Festa do Peão de Americana, o cantor retornou ao espaço onde viveu momentos importantes de sua trajetória, incluindo a gravação do projeto “O Filho da Lenda – 10 Anos de Saudade” e a estreia da turnê homônima.

O público acompanhou uma apresentação emocionante, marcada pela potência vocal do artista e pela valorização do legado de seu pai, José Rico. Os fãs vibraram ao som de clássicos que atravessam gerações, com destaque para “Estrada da Vida”, gravada em parceria com Zezé Di Camargo, que também se apresentou na festa na última quarta-feira, dia 3. Sem abrir mão de sua identidade musical, Sami ainda levou ao palco sucessos atuais do sertanejo, preparando a arena para as atrações seguintes. Assim como Gusttavo Lima, o cantor aproveitou a ocasião para registrar a autoral “Último Romântico”, faixa que integrará seu novo álbum. A canção, composta por ele em parceria com Ana Nery, Gui Dias e Alex Alves, ganhará um filme gravado na segunda maior e mais importante festa de peão do país.

Veteranos do sertanejo universitário, João Bosco & Vinicius encerraram a programação levando ao público toda a força de um repertório consolidado ao longo de mais de duas décadas de carreira. A dupla mantém uma relação especial com a Festa do Peão de Americana, onde protagonizou, em 2024, uma das apresentações mais simbólicas da história do evento ao comandar o show de número 400 do festival.

Em uma apresentação marcada por romantismo, energia e nostalgia, os artistas transformaram o Parque de Eventos CCA em um grande coral. Em êxtase, o público cantou do início ao fim sucessos que marcaram a história do gênero, como “Chora, Me Liga”, “Pra Lá de Bagdá”, “Falando Sério” e “Sem Esse Coração”.

Esporte!

Em Americana, o futuro do esporte está garantido! Na arena, os pequenos talentos deram um verdadeiro espetáculo na modalidade Três Tambores – categoria mirim. A noite, sem dúvida, teve como grandes destaques Samuel Severi Bastos e Gueto Red. Em uma atuação histórica, a dupla registrou o menor tempo da classificatória da tarde, com 17.169, além da melhor passada da noite, marcando 17.644. Com isso, alcançou a liderança da somatória final, totalizando 34.813.

Samuel e Gueto Red garantiram a vaga de pré-finalistas, seguidos por Ana Beatriz Cruz da Silva e Clover Special Fame, com 35.277, e por Camilly Vitoria Novaes dos Santos e Victory Start FNSL, que encerraram com 35.927.

Na categoria adulta da Prova dos Três Tambores Supermercados São Vicente, Daiane Sudário da Silva Pariz e Red Amazon deram um show de velocidade e precisão, registrando a impressionante marca de 16.903. Entre as pré-finalistas, destacam-se Pietra Binatti e Tatal Ta Fame CHP, com somatória de 34.004; Isabella Rosolen e Quick Blue Times H2M, com 34.086; e Keila Suelen Aparecida de Mendonça com JBD Maximus Dash Fly, totalizando 34.129.

O segundo round da PBR foi pressão do início ao fim. A estrela de Gustavo Luiz da Silva brilhou! O atleta de Inocência (MS), marcou 87.50 no “Comendador” da Cia Tércio Miranda. A segunda melhor nota da noite foi dividida entre o líder do ranking nacional, João Paulo Velasco (Paranaíta-MT), que montou “Xodó” (2M – Marcondes Maia) e Dimas Neto (Crixás-GO), que montou “Texano” (Tércio Miranda), ambos com 87,25 pontos.

“Senegal”, da Cia Califórnia, foi eleito o melhor touro da noite com nota 45.25.

Americana retorna neste domingo, 7, com as finais esportivas e os shows de Matogrosso & Mathias e do grupo Menos É Mais.

38ª Festa do Peão de Americana

Endereço: Acesso pela Rodovia Anhanguera, Km 121. Caminho de Servidão, 245 – São Sebastiao, Americana – SP

Data: de 3 a 14 de junho

Horário de abertura:

7 de junho: 17h (Menos É Mais/Matogrosso & Mathias) | Três Tambores / PBR

12 de junho: 19h (Elis Justi/Henrique & Juliano/Gustavo Mioto)

13 de junho: 19h (Luan Santana/Bruno & Marrone/Natanzinho Lima)

14 de junho: 16h (Jogo Brasil x Marrocos/Ana Castela)

Valor de estacionamento: a partir de R$ 60,00 (carro) e R$ 50,00 (moto)