O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta semana, a reforma do filtro 2 da ETA 2, dando sequência ao cronograma de modernização das estruturas filtrantes das Estações de Tratamento de Água (ETAs) 1 e 2 do município.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Nesta etapa inicial, os trabalhos estão concentrados na retirada dos elementos filtrantes existentes, compostos por pedras e areias de diferentes granulometrias, responsáveis pelo processo de retenção de partículas durante o tratamento da água. Após a remoção completa desse material, serão executadas as etapas de limpeza da estrutura, reparos estruturais e hidráulicos, pintura e posterior recomposição das camadas filtrantes, seguindo o mesmo procedimento adotado na reforma do filtro 1.
O início da nova intervenção ocorre após a conclusão da reforma do primeiro filtro da ETA 2, que já retornou à operação e está em funcionamento normal no sistema de tratamento de água da cidade.
Trabalhos do DAE
Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, os trabalhos seguem dentro do planejamento estabelecido para modernização das unidades de tratamento. “Concluímos com sucesso a reforma do primeiro filtro, que já está novamente em operação, e agora avançamos para a segunda unidade da ETA 2. É um trabalho realizado de forma planejada e gradual, que tem como objetivo aumentar a eficiência operacional, a confiabilidade do sistema e garantir melhores condições para o tratamento da água distribuída à população”, destacou.
Ao todo, dez filtros das ETAs 1 e 2 passarão por reforma completa. As intervenções são executadas de forma gradual, com uma unidade por vez, estratégia adotada para preservar a capacidade operacional das estações durante a execução das obras.
As melhorias integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro da operação ETA Eficiente, voltada à modernização da infraestrutura de tratamento e ao aumento da eficiência operacional do sistema de abastecimento do município.
Leia Mais notícias da cidade e região