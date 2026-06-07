O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta semana, a reforma do filtro 2 da ETA 2, dando sequência ao cronograma de modernização das estruturas filtrantes das Estações de Tratamento de Água (ETAs) 1 e 2 do município.

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Nesta etapa inicial, os trabalhos estão concentrados na retirada dos elementos filtrantes existentes, compostos por pedras e areias de diferentes granulometrias, responsáveis pelo processo de retenção de partículas durante o tratamento da água. Após a remoção completa desse material, serão executadas as etapas de limpeza da estrutura, reparos estruturais e hidráulicos, pintura e posterior recomposição das camadas filtrantes, seguindo o mesmo procedimento adotado na reforma do filtro 1.

O início da nova intervenção ocorre após a conclusão da reforma do primeiro filtro da ETA 2, que já retornou à operação e está em funcionamento normal no sistema de tratamento de água da cidade.