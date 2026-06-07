A empresa responsável pela água Crystal soltou este final de semana a lista de cidades com água a ser recolhida. São 5 as cidades no interior paulista- todas na região de Sorocaba.

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São cidades de Goiás, Tocantis e SP- Sorocaba, Itapetininga, Itu, São Roque e Tatuí.

Lista de cidades e nota da Crystal

Mineração Bom Jesus (MBJ) informa que está realizando o recolhimento preventivo e voluntário de um lote específico da Água Mineral Natural Crystal 500 ml sem gás.

Lote: P 200126 (leia-se na embalagem LZ1 VAL 200127 3 P 200126)

Validade: 20/01/2027

O lote, envasado em janeiro, possui distribuição restrita e foi comercializado apenas no Distrito Federal, em municípios específicos do Tocantins (Arraias, Combinado e Novo Alegre), de Goiás (Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina de Goiás e Cristalina, Formosa, Campos Belos, Alexânia, Abadiânia e Catalão) e nas cidades de Sorocaba, Itapetininga, Itu, São Roque e Tatuí (SP).

Durante ação de fiscalização da Vigilância Sanitária, em março, em um ponto de venda específico localizado no Distrito Federal, foi identificada a presença de Pseudomonas aeruginosa em uma amostra coletada. Desde a notificação, foram realizadas análises em mais de 300 amostras do processos e dos produtos, todas com resultados negativos para quaisquer microrganismos indicadores de contaminação. Considerando o alto giro do produto nos pontos de venda, não há indicação de que esse lote ainda esteja disponível no mercado. O índice de recolhimento supera 99%.



Esta medida se refere exclusivamente ao lote mencionado, envasado pela Mineração Bom Jesus (MBJ), no estado de Goiás, não havendo qualquer relação com outros lotes da marca Crystal. A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria oportunista que pode representar riscos à saúde em determinadas condições, especialmente em pessoas imunocomprometidas, sendo que a ingestão não é considerada a principal nem a forma mais arriscada de contaminação.

Caso você possua unidades deste lote, orientamos que entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para orientações sobre substituição ou reembolso.

SAC:

📞 0800 061 5000

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