Filmes e séries mais vistos no streaming semana 2 de julho

trazidos aos leitores pela JustWatch



Lauana Prado celebra sucesso do “Raiz Campinas” com show de mais de 5h

Créditos: Rafael Strabelli

Na noite deste sábado (12), Campinas recebeu mais uma edição da label “Lauana Prado Raiz”, um dos projetos mais emblemáticos da carreira da artista. Com um público que lotou o Brahma Valley, a cantora entregou um espetáculo de mais de cinco horas de duração, repleto de clássicos da música sertaneja, interação com o público, emoção e novidades no repertório.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Foi o primeiro show do evento Raiz após a gravação do novo DVD em Belo Horizonte, o que tornou a noite ainda mais especial. No palco, ela apresentou surpresas no repertório, levantou o público e mostrou, mais uma vez, a força da conexão que tem com os fãs. Como já virou marca registrada nas edições do projeto, Lauana percorreu o espaço do evento para estar ainda mais próxima do público, reconhecendo cada canto da festa e retribuindo o carinho de quem acompanha o evento. Com muita entrega, autenticidade e looks de tirar o fôlego, Lauana mostrou mais uma vez por que o Raiz é um fenômeno por onde passa.

“Esse momento foi único. Vir de um projeto tão intenso como o DVD e reencontrar o público de Campinas com um show tão simbólico, cheio de novidades e com tanta energia, me faz ter certeza de que estamos no caminho certo. Que noite!”, comentou a cantora.

Após o sucesso da edição anterior na cidade, Lauana retornou com uma estrutura ainda mais grandiosa, ambientação exclusiva e experiências imersivas para o público.

Assim como nas outras edições, o repertório do “Raiz Campinas” percorreu grandes sucessos da música brasileira, com releituras que marcaram gerações e canções que ganharam novos arranjos sob a voz potente e autêntica de Lauana Prado.

Além do palco principal, espaços temáticos como o “Camarote Bar do Tetéu” e o “RAIZ VIP EXPERIENCE” garantiram experiências exclusivas, reforçando a proposta do evento como algo além de um show: uma vivência cultural e afetiva com a música sertaneja.

Com produção da LP Music Business, GTS Talent e Faro Eventos, e patrocínio da RAM e Betnacional, a edição de Campinas reforça o sucesso crescente da label. A turnê “Raiz” já passou por cidades como Curitiba, Belo Horizonte e tem novas datas confirmadas para Ribeirão Preto, Maringá, São Paulo, Brasília e Goiânia. Outras datas ainda serão anunciadas nos canais oficiais do projeto.

Para mais informações e atualizações sobre a label, acesse lauanapradoraiz.com.br ou siga @lauanapradoraiz nas redes sociais.

Sobre o projeto musical “Raiz”:

O projeto “Raiz”, idealizado por Lauana Prado, consolidou-se como um marco na música sertaneja contemporânea. Sua primeira edição, “Raiz ao Vivo em São Paulo” (2022), destacou-se com 22 faixas que homenageiam clássicos do gênero, rendendo à artista uma indicação ao Grammy Latino. Em 2023, “Raiz Goiânia” alcançou o topo das paradas no Spotify Brasil, impulsionado pelo sucesso de “Escrito nas Estrelas”, que viralizou nas redes sociais e conquistou dois Prêmios Multishow em 2024 e se tornou uma das músicas mais ouvidas nas plataformas de streaming e nas rádios brasileiras no mesmo ano. . Agora, Lauana se prepara para lançar o “Raiz Belo Horizonte” gravado em maio no Mineirão, com novidades no repertório, cenografia e experiências exclusivas para os fãs, além de participações especiais de nomes como Murilo Huff, Paula Fernandes, Gian & Giovani, Zezé Di Camargo, Diego & Victor Hugo, Roberta Miranda e Elba Ramalho.

Sobre a festa “Raiz”:

A festa “Raiz”, idealizada por Lauana Prado, destaca-se por seu repertório de regravações de clássicos da música sertaneja e de artistas como Caetano Veloso, Alcione e Cássia Eller, apresentando versões únicas que conquistaram o público. Com o slogan “A festa mais RAIZ desse Brasil”, o evento esgotou ingressos em todas as cidades por onde passou em 2024, incluindo Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte, encerrando a temporada com transmissões ao vivo no Globoplay e Multishow. Em 2025, a label estreou nova temporada em Belo Horizonte, onde também foi gravado o terceiro audiovisual do projeto. Em seguida, a festa segue para Ribeirão Preto, Maringá, São Paulo, Brasília e Goiânia. Novas cidades serão anunciadas em breve.

Sobre Lauana Prado:

Cantora e compositora com mais de 18 anos de carreira, Lauana se destaca pela versatilidade de uma artista que canta música sertaneja que carrega em sua essência. Em seu repertório de sucessos estão: “Cobaia”, “Viva voz”, “Whisky Vagabundo” e “Escrito nas estrelas”, que foi uma das músicas mais ouvidas do Brasil nas rádios e plataformas de streaming em 2024. Atualmente suas canções “Kamasutra” e “Saudade Burra”, que compõem o álbum “Lauana Prado Transcende- Ao vivo no Ibirapuera” estão em destaque no chart das plataformas de streaming. Lauana Prado soma à sua carreira 4 indicações ao Grammy Latino, premiações e reconhecimentos internacionais, além de diversos discos e singles premiados no Brasil e em Portugal. A cantora se prepara para lançar a terceira edição do premiado audiovisual “RAIZ”, gravado em Belo Horizonte em maio, trazendo inovação e novidades para uma das labels de maior sucesso no país. Destaque também em seu projeto de inéditas, o álbum “Lauana Prado Transcende – Ao vivo no Ibirapuera” foi premiado como “Melhor lançamento sertanejo” na 32ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira.