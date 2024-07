José Artur Fortunato, irmão da pré-candidata a prefeita de Americana, Maria Giovana Fortunato, deve ser um dos nomes do PDT na disputa por uma cadeira na Câmara Municipal este ano.

O garoto, de apenas 26 anos, ainda não foi lançado, mas é colocado como uma “carta na manga” do grupo de Giovana e seria anunciado mais proximo ao pleito.

Leia + sobre política regional

Caso seja realmente candidato, o nome de Artur pode irritar candidatos da chapa. O PDT, que traz nomes como Gualter Amado, Talitha De Nadai e Bianca Rezende, deve fazer de 2 a 3 cadeiras este ano. A convenção do partido acontece neste sábado, às 10h.

Jose Artur é profissional de Tiro Esportivo e em 2020 foi convocado pela primeira vez para fazer parte da seleção brasileira da modalidade.

No Instagram, Artur tem mais de 10 mil seguidores, mas apagou todas as suas postagens, além de ter retirado a foto do perfil.

No bastidor político, a informação é de que Artur não foi para as Olimpíadas de Paris por conta da política.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP