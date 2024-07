Governo de SP promove grande entrega de obras e títulos de regularização fundiária em Presidente Epitácio

Mais notícias da cidade e região

Neste sábado (27/07), às 15h30, o Governo de São Paulo promove uma grande entrega de títulos de regularização fundiária e outras ações para o desenvolvimento regional paulista na cidade de Presidente Epitácio, com assinaturas de parcerias agrícolas com produtores rurais e assentamentos. O evento contará com a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

Entregas previstas para o evento, que vão contemplar mais de 15 municípios do Estado de São Paulo:

Títulos: 521 títulos de regularização fundiária, sendo 308 urbanos e 213 rurais;

Saneamento Básico: Entrega de 138 fossas sépticas a assentamentos;

Assinatura de decreto PPAIS: Majoração do teto do Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social (PPAIS), expandindo de 52 mil para 104 mil (Leite e hortifruti);

Edificação e conclusão de unidades habitacionais: Convênio entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de SP (CDHU) e a Fundação Instituto de Terras do Estado de SP (Itesp) para edificação e conclusão de unidades habitacionais no assentamento Dom Paulo Evaristo Arns, em Marabá Paulista.

Recomposição florestal: Assinatura de ato para recuperação de áreas de reserva de cerca de 70 hectares, impulsionando sistemas agrossilvipastoris.

Parcerias Produtivas: Assinatura de contratos de parcerias agrícolas.

Após a cerimônia, o secretário de Agricultura e Abastecimento de SP, Guilherme Piai, estará disponível para entrevistas.

SERVIÇO: Entrega de Títulos

DATA: 27/07/2024

LOCAL: Praça da Criança

ENDEREÇO: Rua Pernambuco, quadra 6 Centro – Presidente Epitácio

HORÁRIO: 15h30

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP