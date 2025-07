O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou uma indicação na secretaria da Casa sugerindo a construção de academia ao ar livre, playground e espaço pet no Jardim Nova Aliança.

No documento, o parlamentar relata que foi procurado por moradores que solicitaram a implantação de áreas de lazer no bairro, localizado na região da Praia Azul. “A instalação desses equipamentos beneficiará pessoas de diferentes faixas etárias, incentivando hábitos saudáveis e promovendo qualidade de vida, contribuindo ainda com a valorização da região, o fortalecimento dos vínculos sociais e o estímulo à prática de atividades físicas e recreativas, atendendo às diretrizes de urbanismo sustentável e promoção da qualidade de vida”, ressaltou Léo.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (15) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

