O trânsito na saída da Festa do Peão na madrugada deste sábado estava ‘estrangulado’ em Americana em vários pontos.

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Registros feitos às 4h45 da manhã por Matheus Lucas

Neste momento, por volta das 4h45 da manhã, o trânsito segue bastante congestionado devido à saída do público da Festa do Peão. Além do grande fluxo de veículos deixando o recinto, há diversos pontos de blitz espalhados pela cidade, o que contribui para a lentidão nas principais vias de acesso.

Motoristas enfrentam trânsito intenso e períodos de espera maiores neste horário, especialmente nas regiões próximas à Praia Azul e aos acessos do evento.

Vídeo 1- saída da Festa do Peão de Americana 06/06/2025

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