Com a chegada dos meses mais frios, aumenta significativamente a circulação de vírus respiratórios e, consequentemente, os atendimentos por doenças respiratórias em crianças. No Pronto-Socorro Infantil do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, o crescimento da procura por atendimento já vem sendo observado desde o início de maio, período que marca o começo da sazonalidade dessas doenças.

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Entre os quadros mais frequentes atendidos estão resfriados, gripe, influenzas, bronquiolite, crises de asma e pneumonias. Além do aumento no número de consultas, o hospital também registrou crescimento nas internações em leitos de enfermaria e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica.

A pediatra Dra. Evelin Roveda, coordenadora do Pronto-Socorro Infantil do HM, reforça que este é um momento que exige atenção especial das famílias e intensificação das medidas preventivas. Segundo ela, os cuidados devem ser redobrados com bebês e crianças menores de 2 anos, faixa etária mais vulnerável às complicações respiratórias.

“Todos os anos observamos um aumento expressivo das doenças respiratórias durante o outono e o inverno. Muitas dessas infecções podem ser prevenidas ou ter sua gravidade reduzida com medidas simples, especialmente a vacinação contra a gripe”, comenta.

A baixa adesão à vacinação preocupa os profissionais de saúde, já que quadros gripais podem evoluir para complicações graves, principalmente em bebês, crianças pequenas e pacientes com doenças crônicas.

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, ampliou a vacinação para toda a população acima de 6 meses de idade a partir desta segunda-feira (1º). A imunização está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – as unidades da Praia Azul, São Vito e Mathiensen atendem em horário estendido, até as 20h.

Para receber a vacina, é obrigatória a apresentação de documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS. No caso das crianças, os pais ou responsáveis legais também devem levar a caderneta de vacinação.

“Muitas crianças ainda não receberam a vacina contra a gripe, mesmo sendo disponibilizada gratuitamente pelo SUS. A vacina contra a influenza continua sendo a principal forma de prevenção contra complicações e formas graves da doença”, destaca Dra. Evelin.

Além da vacinação, segundo a médica, algumas atitudes simples no dia a dia fazem toda a diferença e ajudam a proteger as crianças:

– Higienizar as mãos frequentemente;

– Manter ambientes ventilados;

– Realizar higiene nasal com soro fisiológico;

– Cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar;

– Evitar contato próximo com pessoas gripadas;

– Evitar a exposição desnecessária de bebês menores de 2 anos a locais fechados e com grande concentração de pessoas, como shoppings, festas, eventos e aniversários;

– Não expor a criança à fumaça de cigarro;

– Manter a limpeza frequente de brinquedos e objetos de uso diário;

– Garantir alimentação adequada e boa hidratação.

O diretor médico do Hospital Municipal, Dr. Fernando Bertola, ressalta a importância da conscientização da população neste período. Ele também alerta para a procura desnecessária dos serviços de urgência em casos leves, o que pode aumentar a sobrecarga do sistema e expor ainda mais as crianças aos vírus circulantes.

“Estamos vivendo um período de grande circulação de vírus respiratórios e aumento na procura por atendimento pediátrico. Por isso, é fundamental que as famílias reforcem as medidas de prevenção e utilizem os serviços de saúde de forma consciente. A vacinação, os cuidados com higiene e a atenção aos sinais de agravamento ajudam a proteger as crianças, reduzir complicações e evitar a sobrecarga do sistema de saúde”, afirma.

A criança deve ser levada para avaliação médica imediatamente caso apresente sinais como respiração rápida ou com esforço, chiado intenso no peito, febre persistente ou de difícil controle, recusa para se alimentar ou ingerir líquidos, sonolência excessiva, lábios ou extremidades arroxeadas, ou piora importante do estado geral.

Hospital de Americana

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Proteção contra vírus respiratórios

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Americana, Carla Brito, reforça que, além da vacina contra a influenza, o SUS disponibiliza também outros dois imunizantes que protegem contra vírus respiratórios: a vacina contra o VSR (Vírus Sincicial Respiratório), disponível para todas as gestantes a partir de 28 semanas de idade gestacional, cuja finalidade é proteger o bebê; e o nirsevimabe, um anticorpo monoclonal que protege também contra o VSR e está disponível para prematuros com até 6 meses de vida, além de alguns grupos específicos de comorbidades. A população pode procurar qualquer unidade de saúde para mais informações.

“A cobertura vacinal contra a influenza está muito baixa, e é importante que os mais vulneráveis se imunizem, pois só a vacina protege contra agravamentos e óbitos pela doença”, enfatiza Carla.